Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Главный тренер «Спартака» Витория опробовал московское метро 06:36
Названы регионы с самой высокой средней зарплатой 06:36
Экс-президент «Локомотива» Геркус отреагировал на поражение команды в ЛЕ 06:29
«Вашингтон» одержал победу над «Нью-Джерси» благодаря очкам... 06:24
Названо единственное пожизненное противопоказание к вакцинации 06:21
В Москве в пятницу ожидается до +12°С и небольшой дождь 06:17
Экс-футболист «Милана»: игра «Зенита» разочаровала 06:14
СМИ: Алек Болдуин убил женщину-оператора во время съемок фильма 06:04
Иммунолог назвал оптимальный критерий для ревакцинации 05:51
В Египте отелям разрешили принимать постояльцев без ограничений 05:35

В Пентагоне подтвердили срыв испытаний гиперзвукового оружия

close
100%
Al Drago/Reuters

Министерство обороны Соединенных Штатов подтвердило срыв и отсрочку испытаний гиперзвукового оружие из-за проблемы с ускорителем, сообщает Reuters.

По данным источников, отсроченный тест должен был подтвердить работоспособность отдельных элементов гиперзвукового боевого блока, которые все еще находятся в разработке.

Ранее сообщалось, что в четверг 21 октября, что в США успешно провели испытания, направленные на разработку гиперзвукового оружия. Пентагон признал все три испытания успешными.

До этого газета The Telegraph спрогнозировала поражение США в гиперзвуковой войне с Россией или Китаем.

Кроме гиперзвукового оружия, военному превосходству США угрожает также автономные транспортные ракеты, доставляющие на поле боя припасы и транспорт, а также усиленные искусственным интеллектом «рои дронов».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях