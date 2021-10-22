В Пентагоне подтвердили срыв испытаний гиперзвукового оружия

Министерство обороны Соединенных Штатов подтвердило срыв и отсрочку испытаний гиперзвукового оружие из-за проблемы с ускорителем, сообщает Reuters.

По данным источников, отсроченный тест должен был подтвердить работоспособность отдельных элементов гиперзвукового боевого блока, которые все еще находятся в разработке.

Ранее сообщалось, что в четверг 21 октября, что в США успешно провели испытания, направленные на разработку гиперзвукового оружия. Пентагон признал все три испытания успешными.

До этого газета The Telegraph спрогнозировала поражение США в гиперзвуковой войне с Россией или Китаем.

Кроме гиперзвукового оружия, военному превосходству США угрожает также автономные транспортные ракеты, доставляющие на поле боя припасы и транспорт, а также усиленные искусственным интеллектом «рои дронов».