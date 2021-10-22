На Дальний Восток перенесется сборка «Байкалов» для замены Ан-2

Сборка нового легкого многоцелевого самолет ЛМС-901 «Байкал» для местной авиации перенесется из Екатеринбурга на Дальний Восток. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на два источника. Информацию подтвердили в Минпромторге.

В Комсомольске для этих целей построят новый сборочный цех. Он будет находится рядом с территорией авиазавода КнААЗ, где собирают SSJ100 и военные самолеты.

В планах также строительство учебно-тренировочных центров.

Сообщается, что площадка для строительства «Байкалов» будет юридически и физически отделена от производства истребителей Су-35С и Су-57.

Возможно, испытания «Байкала» могут проводиться на аэродроме авиазавода (Дземги), раскрыл источник издания. Сроки сертификации и стоимость самолета из-за переноса сборки на Дальний Восток не изменятся.

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