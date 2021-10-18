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Совет «Краповых беретов» разберется в конфликте с представителями Чечни в «Тамбукане»

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Станислав Красильников/ТАСС

Главный совет «Краповых беретов» разберется в конфликте, который закончился дракой, в учебном центре Росгвардии «Тамбукан» в Ставропольском крае. Об этом ТАСС рассказал основатель испытаний для спецназовцев на получение крапового берета Сергей Лысюк.

Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц в собственном Telegram-канале сообщил, что в учебном центре Росгвардии «Тамбукан» произошла массовая драка, после того, как представители Чеченской республики воспользовались автомобилями, чтобы не проходить маршрут пешком. Их мошенничество было раскрыто.

Лысюк призвал не писать громких лозунгов, особенно в соцсетях. По его мнению, нужно спокойно и детально во всем разобраться.

Совет «Краповых беретов» после того, как разберется, даст объективную оценку произошедшему, заверил Люсюк.

Ранее бойцы «Витязя» сняли краповые береты в знак протеста из-за обмана кандидатов из Чечни.

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