В ОБСЕ отреагировали на задержание офицера СЦКК ЛНР украинскими военными

Специальная мониторинговая миссия (СММ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) прокомментировала задержание представителя Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Андрея Косяка украинскими военными. Соответствующее заявление опубликовано на сайте организации.

Согласно заявлению миссии, она не была свидетелем данного инцидента.

«Информация была получена от (Вооруженных сил Украины — «Газета.Ru») и вооруженных формирований только после того, как это произошло», — сказано в сообщении миссии.

В ОБСЕ указали, что, согласно мандату организации, неподтвержденные данные не могут быть внесены в отчеты.

В миссии также выразили готовность принять участие в разрешении ситуации. В частности, СММ готова способствовать налаживанию диалога между сторонами на местах, если они обратятся за таким содействием, и об этой готовности стороны уже неоднократно были уведомлены.

Ранее ЛНР прервала все контакты с Киевом в СЦКК после того, как Украина взяла в плен их офицера.

Украинские силовики взяли в плен сотрудника СЦКК ЛНР Андрея Косяка 13 октября. Служба безопасности Украины допросила задержанного в связи с подозрением в создании не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Как утверждают в народной полиции ЛНР, к офицеру применяются пытки и психотропные препараты, с целью принудить его к даче заведомо ложных показаний. Отмечается также, что наблюдательная миссия СММ ОБСЕ «отстранилась» от решения сложившейся ситуации.