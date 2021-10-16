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США пообещали выплатить компенсации семьям жертв атаки дрона в Кабуле

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Khwaja Tawfiq Sediqi/AP

Министерство обороны США намерено выплатить компенсации родственникам 10 человек, погибших в результате ошибочного удара американского беспилотника в Кабуле, сообщает NBC News со ссылкой на заявление официального представителя Пентагона Джона Кирби.

Сумму компенсаций при этом в военном ведомстве не уточнили.

Министерство также работает с Государственным департаментом над тем, чтобы помочь выжившим членам семьи переехать в Соединенные Штаты, рассказал Кирби.

В середине сентября семьи жителей Афганистана, погибших в результате удара беспилотника США, попросили компенсации и переселения в безопасную страну. Один из убитых, 43-летний Земари Ахмади, был единственным кормильцем в семье. Он работал на базирующуюся в США группу помощи Nutrition and Education International.

Ошибочная американская атака произошла 29 августа, за два дня до полного вывода американского военного контингента с территории страны. Это стало ответом на теракт, совершенный двумя днями ранее в аэропорту Кабула. Тогда взрывы унесли жизни 200 человек, включая 13 военнослужащих США. После этого президент Джо Байден пообещал заставить «заплатить» террористов.

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