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В России разработали очки дополненной реальности для солдат

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Сергей Пивоваров/РИА «Новости»

Специалисты Новосибирского приборостроительного завода создали очки дополненной реальности, которые предназначены для военных. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

По его словам, новая разработка позволяют выводить на остекление дополнительную информацию от командования, отображать электронный прицел, транслировать видеоизображение с внешних источников, к примеру, изображение местности с беспилотников.

Как рассказал источник, такие очки будут интегрироваться в экипировку пехотинца «Ратник». Она также отметил, что они могут комплектоваться тепловизором и системой ночного видения.

Один комплект очков дополненной реальности будет стоить более 500 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что Московское конструкторское бюро «Сокол» разработало для военных VR-шлем под названием «Повстанец» (Rebel).

Впервые устройство показали на международном форуме «Армия-2021». Новинка выполнена в темно-зеленом цвете. Рабочий прототип крепится на голову сзади с помощью специально ремня.

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