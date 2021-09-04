Российские пилоты установили рекорд на конкурсе «Авиадартс-2021»

Российские вертолетчики на Ми-8 показали лучшее пилотирование на конкурсе «Авиадартс-2021», получив максимальные 184 балла. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр Армейских международных игр — 2021.

Отмечается, что во время конкурса было установлено четыре новых рекорда, два из которых принадлежат летчикам ВКС РФ и по одному — экипажам Белоруссии и Китая.

Российские экипажи выиграли в номинациях бомбардировочной, штурмовой, дальней авиации и армейской авиации.

Международный конкурс по воздушной выучке летных экипажей «Авиадартс-2021» проходил в Рязанской области с 22 августа по 4 сентября. В соревнованиях участвовали команды из России, Китая и Белоруссии.

Ранее в США назвали три российских вертолета самыми опасными в мире.