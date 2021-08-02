В Госдепе рассказали, как афганцам получить убежище в США

Новым категориям граждан Афганистана, для которых будет доступна программа переселения в Соединенных Штатах, нужно будет самостоятельно искать возможности выехать в третьи страны. Речь идет о странах, где начнут обработку полученных заявок, сообщает New York Times со ссылкой на высокопоставленного представителя госдепартамента.

Перед выводом иностранных воинских контингентов из Афганистана американское правительство значительно расширило перечень лиц, имеющих право на переезд в Соединенные Штаты из соображений безопасности.

В результате США готовы принимать не только переводчиков, сотрудничавших с американскими военными и попавшими в первую волну потенциальных переселенцев, но и афганцев. К ним относятся работавшие на контингенты других стран, американские неправительственные организации или СМИ.

«Заявитель сам несет ответственность за организацию своего выезда из Афганистана», — уточнил источник в Госдепе.

Представитель государственного департамента объяснил, что обработка заявки на выезд в США начнется только после выезда претендента на территорию «третьей страны». На эту процедуру может уйти больше года.

Предполагается, что участниками программы станет не менее одной тысячи человек

Ранее сообщалось, что Россия перебросила дополнительные войска в Таджикистан на фоне учений.