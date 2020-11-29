Россия отправила груз для миротворцев в Карабахе
Россия отправила по железной дороге в Азербайджан груз, предназначенный для миротворцев в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на азербайджанское Минобороны.
«Военнослужащие, автомобильная и специальная техника, в том числе другие средства материально-технического обеспечения, прибывшие 28 ноября по железной дороге в нашу страну из России, прошли в соответствующем порядке пограничный и таможенный контроль», — рассказали в пресс-службе оборонного ведомства Азербайджана.
В министерстве добавили, что выгруженные из вагонов грузы автомобильным транспортным средством были доставлены в пункт назначения по маршруту Барда – Агдам – Ханкенди (Степанакерт).
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