Российские Ту-160 выполнили плановый полет над водами Арктики
close
Два российских ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет над нейтральными водами Арктики, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.
Полет проходил над нейтральными водами Северного Ледовитого океана, Норвежского и Баренцева морей и выполнялся в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
Самолеты провели в воздухе более 16 часов.
Ранее сообщалось, что рядом с воздушным пространством Канады были замечены два российских стратегических бомбардировщика Ту-160.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— США заметили два российских бомбардировщика у побережья Канады