Российские Ту-160 выполнили плановый полет над водами Арктики

Два российских ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет над нейтральными водами Арктики, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.

Полет проходил над нейтральными водами Северного Ледовитого океана, Норвежского и Баренцева морей и выполнялся в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Самолеты провели в воздухе более 16 часов.

Ранее сообщалось, что рядом с воздушным пространством Канады были замечены два российских стратегических бомбардировщика Ту-160.

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