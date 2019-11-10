Турция расследует возможные нарушения против курдов

В эфире телеканала CBS советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что Турция проведет расследование возможных нарушений в ходе операции против курдских сил.

По словам О'Брайена, США обеспокоены некоторыми действиями Турции во время операции «Источник мира». Однако турецкая сторона заверила, что все возможные нарушения против курдов будут расследованы.

Советник президента также подчеркнул, что для этнических чисток в XXI веке нет места, и США ясно дали понять Турции, что не станут поддерживать военные преступления.

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