Потерпевший крушение на Ставрополье Су-25 был технически исправен

Потерпевший крушение в Ставропольском крае учебно-боевой штурмовик Су-25УБ был технически исправен. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Погода была хорошая, самолет был исправен», — сказал источник.

Известно, что самолет упал 3 сентября на Ставрополье во время отработки фигур высшего пилотажа. В результате инцидента погибли члены экипажа — двое пилотов, тела которых позже смогла обнаружить оперативно-спасательная группа.

По данным Минобороны России, летчики не успели катапультироваться.

Ранее сообщалось, что названы возможные причины крушения Су-25.