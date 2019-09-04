Названы возможные причины крушения Су-25 на Ставрополье, пишут СМИ

Источник назвал возможную причину крушения штурмовика Су-25УБ в Ставрополье. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно имеющимся данным, причиной катастрофы могла стать ошибка пилотов и отказ техники.

На данный момент следствие рассматривает эти две версии.

Ранее сообщалось, что Военная прокуратура подтвердила гибель пилотов Су-25 на Ставрополье.

Известно, что тела членов боевого штурмовика обнаружила спасательно-поисковая группа. По предварительной информации, были найдены тела пилотов Юрия Б и Артема Л.