Япония может запустить спутники для уничтожения спутников других стран, пишут СМИ
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Японские власти могут запустить спутники, которые при необходимости ликвидируют спутники других стран. Об этом сообщает ТАСС.
По имеющимся данным, в настоящее время в Японии рассматривают такую возможность. Если правительство одобрит это предложение, то боевые спутники выйдут в открытый космос во второй половине 2020 года.
Как отмечается, такая идея у японской стороны возникла после якобы нарастающей угрозы военного противостояния в космосе и того, что Россия и Китай могут также разрабатывать такие спутники.
Ранее сообщалось, что геоданные со спутников начнут продавать в России.