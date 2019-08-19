Япония может запустить спутники для уничтожения спутников других стран, пишут СМИ

Японские власти могут запустить спутники, которые при необходимости ликвидируют спутники других стран. Об этом сообщает ТАСС.

По имеющимся данным, в настоящее время в Японии рассматривают такую возможность. Если правительство одобрит это предложение, то боевые спутники выйдут в открытый космос во второй половине 2020 года.

Как отмечается, такая идея у японской стороны возникла после якобы нарастающей угрозы военного противостояния в космосе и того, что Россия и Китай могут также разрабатывать такие спутники.

Ранее сообщалось, что геоданные со спутников начнут продавать в России.