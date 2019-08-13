Видео оттеснения истребителя НАТО от самолета Шойгу появилось в Сети

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Минобороны России выложило видео, на котором показано, как истребитель НАТО F-18 пытается подлететь к борту министра обороны страны Сергея Шойгу. Видеозапись опубликовал телеканал «Звезда».

До этого стало известно, что российские Су-27 не дали приблизиться истребителю НАТО к самолету Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря.

На кадрах видно, как Су-27 приближается к истребителю Североатлантического альянса и пытается заставить того отлететь от самолета министра обороны.

В итоге, F-18 не смог подойти близко и начал удаляться, набирая высоту.

Ранее Шойгу объяснил боязнь НАТО перед участием в в Армейских международных играх — 2019.