Видео оттеснения истребителя НАТО от самолета Шойгу появилось в Сети
Минобороны России выложило видео, на котором показано, как истребитель НАТО F-18 пытается подлететь к борту министра обороны страны Сергея Шойгу. Видеозапись опубликовал телеканал «Звезда».
До этого стало известно, что российские Су-27 не дали приблизиться истребителю НАТО к самолету Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря.
На кадрах видно, как Су-27 приближается к истребителю Североатлантического альянса и пытается заставить того отлететь от самолета министра обороны.
В итоге, F-18 не смог подойти близко и начал удаляться, набирая высоту.
Ранее Шойгу объяснил боязнь НАТО перед участием в в Армейских международных играх — 2019.