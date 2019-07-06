Названы сроки финальной стадии испытаний «Сармата»

close
Испытание баллистической ракеты «Сармат». Скриншот видео, предоставленного Минобороны РФ Испытание баллистической ракеты «Сармат». Скриншот видео, предоставленного Минобороны РФ
Испытание баллистической ракеты «Сармат». Скриншот видео, предоставленного Минобороны РФ
РИА Новости

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин назвал сроки финальной стадии испытаний комплекса «Сармат». Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, конечная стадия начнется в конце 2020 года.

Как отмечается, такое заявление Рогозин сделал в ходе визита оборонного предприятия «Красмаш» в Красноярске.

Он отметил, что сейчас проводятся огневые испытания комплекса, а к концу 2019 года значительная их часть будет завершена.

«Мы планируем, что к концу следующего года выйдем на завершающую стадию летных испытаний», — уточнил Рогозин.

Он также добавил, что все работы идут по графику.

Ранее сообщалось, что российский лидер Владимир Путин рассказал о «Кинжале» и «Сармате».