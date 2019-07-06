Названы сроки финальной стадии испытаний «Сармата»

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин назвал сроки финальной стадии испытаний комплекса «Сармат». Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, конечная стадия начнется в конце 2020 года.

Как отмечается, такое заявление Рогозин сделал в ходе визита оборонного предприятия «Красмаш» в Красноярске.

Он отметил, что сейчас проводятся огневые испытания комплекса, а к концу 2019 года значительная их часть будет завершена.

«Мы планируем, что к концу следующего года выйдем на завершающую стадию летных испытаний», — уточнил Рогозин.

Он также добавил, что все работы идут по графику.

Ранее сообщалось, что российский лидер Владимир Путин рассказал о «Кинжале» и «Сармате».