Белый дом прокомментировал вывод войск США из Афганистана

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Руководитель пресс-службы совета нацбезопасности Белого дома Гарретт Марки заявил, что американский лидер Дональд Трамп не отдавал приказ о сокращении военного присутствия США в Афганистане. Об этом сообщает Bloomberg.

По его словам, Трамп не поручал Пентагону начинать вывод личного состава из Афганистана.

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Он также добавил, что президент США не принимал решения о сокращении американских сил в регионе.

Ранее сообщалось, что в конгрессе США раскритиковали возможное сокращение американских войск в Афганистане