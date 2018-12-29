Белый дом прокомментировал вывод войск США из Афганистана
Руководитель пресс-службы совета нацбезопасности Белого дома Гарретт Марки заявил, что американский лидер Дональд Трамп не отдавал приказ о сокращении военного присутствия США в Афганистане. Об этом сообщает Bloomberg.
По его словам, Трамп не поручал Пентагону начинать вывод личного состава из Афганистана.
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Он также добавил, что президент США не принимал решения о сокращении американских сил в регионе.
Ранее сообщалось, что в конгрессе США раскритиковали возможное сокращение американских войск в Афганистане