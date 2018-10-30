Столтенберг заявил о необходимости сотрудничества НАТО и России в Арктике

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс является сторонником диалога с российской стороной в Арктическом регионе. Об этом сообщает РИА «Новости».

По мнению Столтенберга, члены блока используют практическое сотрудничество, предсказуемость и силу, выстраивая отношения с Россией. Он подчеркнул необходимость работы над снижением напряженности в Арктике.

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«Это сфера, где мы тоже должны работать вместе с Россией», — заявил Столтенберг.

Он добавил, что в настоящее время члены НАТО сотрудничают с российской стороной с рамках Совета Баренцева региона и Арктического совета.

Ранее сообщалось, что минобороны Великобритании ожидает, что в ближайшее десятилетие влияние России на международной арене возрастет. Составители доклада пришли к выводу, что международное российское присутствие будет прежде всего расширяться в Арктике, на Ближнем Востоке и в Северной Африке.