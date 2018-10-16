Британия спрогнозировала расширение влияния России в ближайшие годы

Министерство обороны Великобритании ожидает, что в ближайшее десятилетие влияние России на международной арене возрастет. Такие выводы обнародованы в шестой версии доклада Global Strategic Trends, опубликованного ведомством.

Данный документ должен помочь британским властям разработать национальную оборонную стратегию. Отмечается, что доклад необходим для минимизации «новых рисков». Часть документа посвящена России.

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Составители доклада пришли к выводу, что международное российское присутствие будет прежде всего расширяться в Арктике, на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Подчеркивается, что Россия продает в Азиатско-Тихоокеанском регионе 60% своих вооружений и поэтому он останется приоритетным.

«В то время как Россия ищет возможности углубления торговых и оборонных связей с Китаем, она может расширить контакты с другими региональными державами, договорившись о проектах в Юго-Восточной Азии, поддерживая военные связи с Индией и установив новые контакты с Пакистаном», — сочли составители доклада.

Также они считают, что Евразия останется «доминирующим регионом» в стратегическом мышлении России.

Ранее сообщалось, что в Британии создали арктическую стратегию против «угрозы» России подо льдом.