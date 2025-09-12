На третьем энергоблоке выбило окна. Украинский беспилотник атаковал Смоленскую АЭС

ВСУ атаковали Смоленскую АЭС при помощи беспилотника. В результате никто не пострадал, однако БПЛА сдетонировал около вентиляционной трубы действующего третьего энергоблока, после чего в некоторых помещениях выбило окна. Ночью средства ПВО сбили 221 украинский беспилотник, а утром и днем еще 31 БПЛА. Власти Смоленской области опровергли информацию о пожарах на АЗС и в хранилищах горюче-смазочных материалов после сообщений об ударах.

Украинский беспилотник атаковал здание действующего энергоблока Смоленской АЭС, заявили в пресс-службе государственной корпорации «Росатом» в Telegram-канале.

По предварительным данным, 12 сентября в 03:52 на территории промышленной площадки Смоленской АЭС в районе третьего энергоблока подавили беспилотник.

«При падении БПЛА сдетонировал непосредственно вблизи вентиляционной трубы действующего третьего энергоблока Смоленской АЭС. В результате атаки выбиты несколько окон вспомогательных помещений, в том числе пускорезервной котельной и холодильной станции», — сказано в сообщении.

Никто не пострадал, значительных разрушений нет. Сейчас на месте находятся сотрудники правоохранительных органов.

«Безопасность эксплуатации атомной станции обеспечена. Происшествие не повлияло на работу предприятия. В настоящее время на Смоленской АЭС все три энергоблока работают в штатном режиме. Общая мощность составляет 3031 МВт. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям», — добавили в «Росатоме».

ВСУ уже во второй раз пытаются атаковать основные сооружения атомной станции. В прошлый раз, 24 августа, над Курской АЭС сбили беспилотник, который при падении повредил трансформатор. В результате инцидента пришлось временно снизить мощность станции. Кроме этого, 17 июля средства радиоэлектронной борьбы помешали ВСУ атаковать Смоленскую АЭС, беспилотник подавили также в районе третьего энергоблока.

Новая массированная атака

По данным Минобороны, ночью средства ПВО ликвидировали 221 украинских беспилотник: 85 над Брянской областью, 42 над Смоленской, 28 над Ленинградской, 18 над Калужской, 14 над Новгородской, девять над Орловской, девять над Московским регионом, семь над Белгородской областью, три над Ростовской, три над Тверской, один над Псковской, один над Тульской, один над Курской.

Утром аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге приостановил работу из-за ограничений, связанных с дронами. Отменены 13 рейсов, еще 62 задержались

В Москве после ночной атаки украинских БПЛА 25 рейсов было задержано и столько же отменено 50 авиарейсов, подсчитал ТАСС. Большинство отмененных самолетов летели в Петербург или из него в Москву.

Кроме этого, утром уничтожили 17 БПЛА над Белгородской областью и пять над Ленинградской. Днем ликвидировали еще восемь беспилотников над Белгородской областью и один над Самарской.

Губернатор Смоленской области Василий Анохин в Telegram-канале подтвердил, что над регионом сбили 42 БПЛА. Он поблагодарил местных военнослужащих.

«По предварительной информации, пострадавших и повреждений инфраструктуры нет. На местах падения обломков работают оперативные службы. <...> Напоминаю, что в Смоленской области введен запрет на распространение сведений о последствиях применения беспилотников, работе систем ПВО и РЭБ, а также о местах охраны объектов ТЭК, связи, промышленности, ЖКХ, мостов, военных и иных критически важных объектов», — написал Анохин.

В соцсетях распространились кадры якобы пожаров на автомобильных заправочных станциях и хранилищах горюче-смазочных материалов. Местные власти отрицают эту информацию.

«В регионе никаких таких пожаров не было», — заявили в пресс-службе Смоленской области в разговоре с smolensk-i.ru.