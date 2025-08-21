«Самый вооруженный корабль в мире». Отправят ли «Адмирала Нахимова» на СВО?

Модернизированный тяжелый атомный ракетный крейсер (ТАРКР) «Адмирал Нахимов» впервые за последние 28 лет вышел в Белое море для прохождения ходовых испытаний. Что это за крейсер, чем он вооружен и сможет ли он принять участие в СВО — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

В Белом море начались ходовые испытания прошедшего капитальный ремонт и глубокую модернизацию тяжелого атомного крейсера «Адмирал Нахимов». Корабль был размещен в ремонт в 2014 году, и работы на крейсере должны были завершиться в 2018 году. Все работы проводились на «Северном машиностроительном предприятии» (АО «ПО «Севмаш»), расположенном в городе Северодвинске.

Ходовые испытания корабля планируется провести в два этапа. Первый предполагается провести в Белом море, второй — в Баренцевом. После прохождения всех необходимых испытаний атомный крейсер передадут в боевой состав Северного флота.

Обозреватель американского издания The War Zone Томас Ньюдик назвал возвращение крейсера значимым моментом как для российского флота, так и для глобального баланса сил.

«Тот факт, что после более чем десятилетия работы и многочисленных задержек Россия наконец вернула в море свой атомный крейсер, безусловно, является позитивным событием для российского Военно-морского флота», — написал он.

Что за крейсер?

Тяжелые атомные ракетные крейсера проекта 1144 «Орлан» представляют собой серию многоцелевых атомных ракетных крейсеров дальней морской и океанской зоны с управляемым ракетным вооружением.

Четыре корабля этого проекта были построены на Балтийском заводе в Ленинграде/Санкт-Петербурге в период с 1973 по 1996 годы. При закладке они получили имена «Киров» (переименован в «Адмирал Ушаков», в 2002 году выведен из состава флота, списан), «Фрунзе» («Адмирал Лазарев», списан, на утилизации с 2021 года), «Калинин» («Адмирал Нахимов») и «Куйбышев» (затем переименован в «Юрий Андропов», потом еще раз получил новое имя — «Петр Великий»).

Тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» был заложен в 17 мая 1983 года. Его спустили на воду в апреле 1986-го, в декабре 1988-го корабль вступил в строй. До 1992 года крейсер носил название «Калинин», бортовой номер 080.

«Орланы» — самые большие и самые мощные по вооружению в мире неавианосные боевые надводные корабли с ядерной энергетической установкой в составе ВМФ России. Водоизмещение крейсера проекта 1144 составляет: стандартное — 24 300 т, полное — 26 190 т. Размерения корабля: длина — 251 м, ширина — 28,5 м, осадка — 9,1 м.

Для сравнения, водоизмещение крейсера УРО ВМС США типа «Тикондерога» составляет 9,8 тыс. тонн, длина корабля — 172,8 м, ширина — 16,7 м, осадка — 9,7 м. То есть «Тикондерога» значительно меньше «Адмирала Нахимова».

Водоизмещение эскадренного миноносца проекта 45 HMS Duncan (D37) Королевского военно-морского флота Великобритании — до 8500 тонн. Разумеется, сравнивать эсминец с крейсером не вполне корректно, но в составе ВМС Соединенного Королевства просто нет крейсеров.

Как модернизировали?

Сегодня только один из четырех построенных крейсеров — ТАРКР «Петр Великий» находится в строю. ТАРКР «Адмирал Нахимов» проходит испытания после ремонта.

«Адмирал Нахимов» (проект 1144.2М) после модернизации получил 80 ячеек УКСК (универсального корабельного стрельбового комплекса) под крылатые ракеты «Калибр» и «Оникс», а также гиперзвуковые «Циркон». На корабле в настоящее время 96 шахт для ЗУР морского варианта С-300ФМ/ЗРС С-400. Крейсер оснащен противолодочным торпедным комплексом «Пакет-НК». Существенно повысят возможности корабля многофункциональные ЗРПК «Панцирь-М». По большому счету, в настоящее время «Адмирал Нахимов» один из самых вооруженных кораблей в мире.

Два атомных реактора мощностью в 140 тыс. лошадиных сил позволяют крейсеру развивать скорость хода 32 узла, а дальность плавания практически не ограничена.

Мнения по поводу модернизации тяжелого атомного ракетного крейсера «Адмирал Нахимов» (проект 1144.2М) среди кораблестроителей разделились. Поначалу казалось, что цена модернизации корабля будет дешевле постройки нового крейсера, но по мере расширения фронта работ в геометрической прогрессии возрастала и стоимость модернизации. Поэтому высказывались и такие оценки — «отслужил корабль свои 25–30 лет, его необходимо отправлять на разделку, поскольку модернизация может оказаться настолько дорогой, что дешевле будет построить два новых корабля перспективных проектов».

По всей видимости, по этим причинам не размещается в ремонт и последующую модернизацию корабль аналогичного проекта — «Петр Великий». Некоторые источники сообщали, что крейсер «Петр Великий» будет списан после ремонта и модернизации однотипного с ним корабля «Адмирал Нахимов». По другим данным, никаких решений по тяжелому атомному ракетному крейсеру «Петр Великий» не принималось, корабль находится в боевом составе Северного флота и выполняет задачи по своему предназначению.

Применения в условиях СВО

Другой вопрос, на который пока нет однозначного ответа, на какое расстояние от родных берегов можно отпускать для выполнения боевых задач корабль таких размеров и водоизмещения как «Петр Великий» без надежного истребительного авиационного прикрытия.

Как известно, даже в составе корабельной ударной группы крейсер вряд ли отразит массированный удар авиации противника. Для выполнения боевых задач в дальней морской и океанской зоне корабль этого типа должен находиться в тесном взаимодействии с авианосной ударной группой. Только АУГ может эффективно прикрыть ТАРКР от ударов средств воздушного нападения противника. Но как известно, авианосцев в составе российского ВМФ пока нет.

Если «Адмирал Нахимов» примет участие в СВО, с Северного флота корабль должен осуществить переход и войти в воды Черного моря. Вряд ли такое решение по вполне понятным причинам будет принято. Если в качестве гипотезы представить пуск крылатых ракет с «Адмирала Нахимова» из восточной части Средиземного моря по объектам на территории Украины, то не вполне понятно, как пролет «Калибров» будет осуществляться через воздушное пространство Турции. Так что участие «Нахимова» в СВО под большим вопросом.

