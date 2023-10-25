Шойгу доложил Путину об учебном массированном ядерном ударе. ВС РФ провели пуск ракет «Ярс» и «Синева»

Стратегические ядерные силы России отработали на учениях массированный ядерный удар в ответ на атаку противника, заявил министр обороны Шойгу. В Кремле подтвердили учебные испытания. В среду Совфед одобрил отзыв ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

«Ярс» и «Синева»

Министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что на учениях стратегических ядерных сил России отрабатывали задачи по выполнению массированного ядерного ответного удара. Заседание президента с участием Шойгу и главы Генштаба Валерия Герасимова транслировали в эфире телеканала «Россия 24».

«Товарищ верховный главнокомандующий, под вашим руководством проводится тренировка по управлению ВС РФ, в ходе которой будут oтработаны задачи нанесения массированного ядерного удара стратегическими наступательными силами в ответ на ядерный удар противника», — доложил министр Путину.

По словам главы оборонного ведомства, на учениях провели запуски межконтинентальных баллистических ракет «Ярс» и «Синева».

Как уточнил Шойгу, баллистическую ракету «Синева» запустили в акватории Баренцева моря с борта атомной подводной лодки Северного флота «Тула». Пуск подвижного грунтового ракетного комплекса РВСН «Ярс» выполнили с космодрома «Плесецк» по полигону «Кура» на Камчатке. Также в учениях приняли участие два стратегических бомбардировщика-ракетоносца дальней авиации Ту-95МС.

Центр управления

В Кремле подтвердили успешные пуски баллистических и крылатых ракет в рамках тренировки сил ядерного сдерживания страны.

Как отметили в пресс-службе администрации президента России, управление пусками вели из Национального центра управления обороной.

«В ходе мероприятий осуществлена проверка уровня подготовленности органов военного управления, навыков работы руководящего и оперативного состава по организации управления подчиненными войсками». «Задачи, спланированные в ходе тренировки, выполнены в полном объеме», — сообщает kremlin.ru.

5 октября Путин сообщил в ходе своего выступления на Валдайском форуме, что Россия провела успешные испытания межконтинентальной крылатой ракеты глобальной дальности «Буревестник», которая имеет ядерную силовую установку.

Выход России из ДВЗЯИ

Американский телеканал CNN 8 октября назвал ракету «Буревестник» неуловимой для систем противовоздушной обороны — они не смогут ее перехватить. Журналистка Джил Доэрти заявила, что это вооружение «представляет большую угрозу».

На Валдайском же форуме Путин допустил «теоретическую» возможность отказа России от ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Путин назвал такой вариант возможным зеркальным ответом США, которые договор подписали, но не ратифицировали.

25 октября сенаторы Совета Федерации единогласно поддержали отзыв ратификации ДВЗЯИ. Глава верхней палаты парламента Валентина Матвиенко заявила, что России нет смысла «участвовать в этой имитации».

«Если Соединенные Штаты и дальше не будут предпринимать шаги по выполнению своих обязательств, то этот договор будет оставаться такой бутафорией», — отметила спикер верхней палаты.

ДВЗЯИ одобрила Генассамблея ООН в сентябре 1996 года. Договор касается испытательных взрывов ядерных зарядов в атмосфере, космосе, под водой и под землей. Соглашение в законную силу не вступило поскольку его подписали, но не ратифицировали США, Египет, Израиль, Иран и Китай. При этом представители Индии, КНДР и Пакистана даже не подписывали документ.