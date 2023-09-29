Финнам заплатят за землю у границы с Россией. Там построят доты и окопы

Силы обороны Финляндии заключают с владельцами земельных участков у границы с Россией соглашения, которые позволят возводить военные сооружения и проводить учения. За это предполагается плата: €750 за факт заключения соглашения, €4800 — за каждый гектар использованной территории при строительстве. Работы будут проводить в случае, если Финляндия увидит угрозу своей безопасности.

Силы обороны Финляндии заключают с владельцами земельных участков у границы с Россией соглашения, позволяющие вести работы по укреплению обороноспособности территорий, сообщает Helsingin Sanomat.

При заключении соглашений силы обороны Финляндии получают право строить на участках оборонительные сооружения: доты, блиндажи, окопы.

Силы обороны Финляндии и погранслужба будут вправе менять рельеф участка и вести вырубку деревьев и кустарников. При этом финская армия обещает размещать укрепления так, чтобы они занимали мало места и не мешали нормальному использованию имущества владельцев участка.

Документы дают право проводить тренировки сил обороны и пограничной охраны – до 14 дней в год. Уточняется, что участники учений смогут группировать войска в районе, передвигаться по его территории со специальным оборудованием, хранить материалы, устанавливать предупреждающие щиты и заграждения, а также обеспечивать свою безопасность.

Helsingin Sanomat пишет, что соглашения заключаются сейчас, чтобы силовые структуры могли вести свою работу заблаговременно, до введения чрезвычайного положения.

«Соглашения направлены на то, чтобы предусмотреть ситуацию, когда начинается кризис и следует начать подготовку к обороне, а необходимых полномочий нет», — объясняет подполковник Саули Хонгисто.

При этом заключение соглашения не означает, что финские военные автоматически займутся стройкой или организуют учения на участке. Это произойдет в случае, если будут видны какие-то признаки надвигающейся на Финляндию опасности.

За аренду выплатят деньги

За свое согласие на договор аренды землевладелец получит единовременную выплату в размере €750. Если начинается строительство, он получает €4800 за каждый гектар использованной территории. Отдельно предусмотрена плата за порчу имущества.

Срок действия документа рассчитан на 20 лет. Как только контракт заключается, он становятся секретным документом.

В случае чрезвычайной ситуации силы обороны Финляндии будут обязаны уведомить владельца участка об использовании возведенных сооружений за один день — по телефону или письмом на электронную почту.

Болота и важное географическое значение

Корреспонденты Helsingin Sanomat посетили один из участков, с владельцем которого заключили соглашение Силы обороны Финляндии. Журналисты рассказали, что увидели там лишь деревья, осушенные болота и холмы. Репортеров покусали мошки.

«Однако интерес вооруженных сил к району, исследованному Helsingin Sanomat, легко понять. Это место имеет важное географическое значение, его рельеф благоприятствует ведению оборонительных боев. Поблизости проходят важные транспортные маршруты», — говорится в публикации.

Землевладелец рассказал журналистам, что был удивлен тем, что проект контракта пришел по почте обычным письмом. К нему прилагалось сопроводительное письмо, проекты контрактов и конверт для обратного письма.

Финны поддержали военных

Helsingin Sanomat уточняет, что работа по заключению соглашений ведется уже шесть лет.

«Финские силы обороны заранее определили ключевые районы обороны, где в случае необходимости следует как можно быстрее возвести укрепления», — пишет издание.

Информация о количестве соглашений и задействованных областях не раскрывается. Предположительно, большая их часть сосредоточена у границы с Россией.

По данным Helsingin Sanomat, финские землевладельцы идут навстречу военным, особенно после начала российско-украинского конфликта.

В сентябре 2022 года пограничная служба Финляндии предложила поставить забор вдоль части границы с Россией. Решение было принято из-за изменений обстановки с безопасностью в стране, объяснили тогда власти. Строительство началось в феврале. Первый участок забора был сдан 14 сентября.