Маск тайно отключил Starlink у Крыма, чтобы не дать ВСУ устроить «мини-Перл-Харбор»

По поручению Илона Маска в 2022 году доступ к Starlink рядом с побережьем Крыма отключали, из-за чего была сорвана атака ВСУ на российский военно-морской флот. Согласно фрагменту его биографии, оказавшемуся в распоряжении CNN, предприниматель опасался ядерной экскалации. Бизнесмен неоднократно подчеркивал, что Starlink создана не для использования в ходе военных действий.

Сорванный «мини Перл-Харбор»

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск ограничил работу спутниковой связи Starlink в районе Крымского полуострова для срыва атаки Вооруженных сил Украины на Военно-морской флот России в 2022 году, сообщил телеканал CNN со ссылкой на фрагмент биографической книги об американском бизнесмене автора Уолтера Айзексона (написал в том числе биографии Стива Джобса и Генри Киссинджера).

«В прошлом году Илон Маск тайно велел своим инженерам отключить спутниковый интернет Starlink около побережья Крыма, чтобы помешать скрытной украинской атаке на российский военно-морской флот», — сказано в книге, которая должна поступить в продажу 12 сентября.

Как написал Айзексон, Маск пошел на такой шаг, потому что опасался использования Россией ядерного оружия в ответ на «мини-Перл-Харбор» со стороны ВСУ.

Согласно фрагменту биографии, из-за отключения Starlink операция украинской стороны сорвалась: когда подводные дроны ВСУ со взрывчаткой приблизились к российскому флоту, они потеряли связь, не смогли причинить никакого вреда, а затем беспилотники вынесло на берег.

В сентябре прошлого года РИА Новости проинформировало, что в районе севастопольского Солдатского пляжа в Крыму был найден и уничтожен водоплавающий беспилотник.

Для чего создана Starlink

В интервью автору книги Маск объяснил, что систему спутникового интернета Starlink создавали не для использования в военных целях:

«Starlink не был предназначен для участия в войнах. Он был сделан для того, чтобы люди могли смотреть Netflix, расслабляться, подключаться к интернету в школе и делать добрые мирные дела, а не наносить удары дронами».

Глава SpaceX писал в Twitter в феврале, что не допустит эскалации конфликта на Украине и начала третьей мировой войны с помощью применения спутниковой системы Starlink. Как подчеркнул тогда бизнесмен, сеть спутников — это коммуникационная основа, которая используется на линии фронта, где практически нет других возможностей подключиться к интернету.

«Мы знаем, что военные используют их для связи, и это нормально. <...> Но в наши намерения никогда не входило, чтобы они использовали это в наступательных целях», — уточняла президент и главный операционный директор SpaceX Гвинн Шотвелл.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев после распространения CNN информации о предотвращенной атаке ВСУ разместил в Twitter пост, где назвал Маска «последним адекватным человеком в Северной Америке»:

«Если то, что Айзексон написал в своей книге, правда, то, похоже, Маск — последний вменяемый человек в Северной Америке. Или, как минимум, в гендерно-нейтральной Америке он последний, у кого есть «шары»».

Первый спутник Starlink ракета SpaceX запустила на орбиту Земли в 2019 году. Сейчас таких 4,5 тыс. Это около половины от всех действующих спутников. Связь на Земле принимает терминал, в комплекте с которым идут роутер и кабели. Starlink обеспечивает доступ в интернет в зоне боевых действий, ЧС, отдаленных регионов. Эту спутниковую сеть используют в США, Канаде, Европе, Австралии, некоторых странах Латинской Америки и Африки.

Сколько терминалов Starlink у Киева

После 24 февраля 2022 года SpaceX предоставила Украине доступ к 24 тыс. станций Starlink. Спустя год Киев ожидал получения доступа к еще 10 тыс. На апрель 2023 года Украина располагала 42 тыс. действующих терминалов Starlink, сообщал министр цифровой трансформации страны Михаил Федоров.

Информация о том, что Маск ограничил доступ к Starlink в районе Крыма для запуска ВСУ беспилотника с целью атаки на ВМФ России, не новая. Об этом в конце июля писала газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

Маск даже обсуждал отключение Украины от Starlink с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном, председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Марком Милли. Но в начале июня агентство Bloomberg сообщило, что SpaceX и Пентагон подписали контракт на поставки Украине терминалов Starlink. Детали соглашения не приводились.