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У крымского мыса Тарханкут заметили украинских диверсантов

Украинские диверсанты на лодках предприняли попытку высадки в Крыму

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На мысе Тарханкут высадилась украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ). Очевидцы сообщили, что диверсанты обстреляли местный кемпинг, украинские силовики же заявили, что ДРГ вступила в бой с подразделениями ВС РФ. Российские Telegram-каналы сообщили об уничтожении 15 — 20 разведчиков, на Украине утверждают, что они без потерь вернулись домой.

На мысе Тарханкут произошел бой с участниками украинской диверсионно-разведывательной группы. Об этом сообщает Shot.

По данным Telegram-канала, неизвестные на моторных лодках открыли огонь по кемпингу «Оленевка Village» в селе Оленевка на мысе Тарханкут (самая западная точка Крыма).

«Первые звуки стрельбы услышали около 3:50, — сообщает Shot. — Очевидцы говорят, что были выстрелы, предположительно, из РПГ. Когда люди проснулись и вышли из домиков и палаток на пляж, они увидели две резиновые лодки недалеко от берега. В них было десять неизвестных. Один из них стрелял по кемпингу. Но попал только один раз, после чего группа скрылась».

По данным Telegram-канала «База», сначала в кемпинге Оленевка прозвучало два громких выстрела — «будто из гранатомета».

«Когда неизвестные увидели, что их заметили, прозвучало еще несколько выстрелов, но уже из автоматического оружия. После короткой стрельбы люди на лодках уплыли. Одна из пуль попала в автокемпинг», — сообщает Telegram-канал.

Шоу с украинским флагом

После происшествия в полиции Черноморского района Крыма был объявлен сбор личного состава и введен план «Крепость».

Чуть позже Shot уточнил, что лодок было четыре (по версии «Базы», все же две). Все они были ликвидированы. По предварительным данным, было уничтожено 15 — 20 человек. В кемпинге, по данным Telegram-каналов, никто не пострадал.

Shot уточняет, что от точки, где была стрельба, до украинского Очакова по воде примерно 140 километров.

«На скоростной лодке — 3-4 часа ходу. По одной из версий, это могла быть попытка устроить «шоу с украинским флагом в Крыму» к сегодняшнему дню независимости Украины», — говорится в сообщении Shot.

В сети появилось несколько видео, снятых участниками ДРГ. На одном заснято движение лодки ночью, на ней виден стационарный пулемет; разведчики демонстрируют украинский флаг. На другом ролике украинские диверсанты, по всей видимости, пытаются уйти от преследования, на ходу отстреливаясь.

На Украине потери отрицают

В Главном управлении разведки Минобороны Украины официально подтвердили высадку. Однако, по версии ведомства, боестолкновения произошли между разведчиками и подразделениями ВС РФ, все украинцы при этом якобы остались живы.

«Цели достигнуты, потерь среди личного состава нет. Продолжается спецоперация, все детали мы не раскрываем, есть потери среди личного состава противника, а также среди сил и средств. Информация о количестве потерь уточняется», — рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов изданию «Громадське».

Комментариев ни от Минобороны, ни от властей Крыма не поступало.

«Никто не разбежался»

«Газета.Ru» связалась с туристами «Оленевки Village». Оказалось, что многие из них даже были не в курсе того, что рядом с ним развернулся настоящий бой.

«Мы находимся не так близко к кемпингу, — рассказывает собеседница, пожелавшая остаться анонимной. — Ночью мы ничего не слышали. Но те, кто не спали, слышали автоматную очередь. Сейчас все спокойно, такое ощущение, что ничего не происходило ни вчера, ни сегодня. Я лично не видела ни лодок, ни диверсантов, поэтому более подробно рассказать, к сожалению, не могу».

«Стрельбы слышно не было, — рассказывает другая собеседница «Газеты.Ru». — Обстановка в поселке спокойная. Все отдыхают, катаются на экскурсиях. Про стрельбу на кемпинге мы сами узнали утром за завтраком из новостей. Проезжали кемпинг, там люди отдыхают, машины есть, никто не разбежался».

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