«На определенных условиях»: в Швейцарии согласились разрешить реэкспорт оружия Киеву

Нижней палате парламента Швейцарии придется пересмотреть свое решение об отказе поддержать поправки в законодательство страны, разрешающие реэкспорт вооружения на Украину. Такая необходимость возникла после того, как 7 июня эту инициативу одобрил Совет кантонов (верхняя палата парламента). Проект предполагает, что третьи страны, у которых есть оружие, созданное в Швейцарии, могут его реэкспортировать в страны, где идут боевые действия.

Совет кантонов Швейцарии разрешил реэкспортировать швейцарское оружие и боеприпасы «в страны, вовлеченные в вооруженные конфликты», то есть и на Украину тоже. Об этом говорится в сообщении на сайте парламента.

«Совет кантонов подтвердил эту позицию в среду 22 голосами, против — 17 при четырех воздержавшихся», – уточняется в документе.

Теперь нижней палате парламента придется вернуться к вопросу о реэкспорте. В ходе прошедшего 2 июня голосования 98 депутатов выступили против, за — 75. Основными противниками предложения стала Швейцарская народная партия, занимающая большинство мест в нижней палате, а также «зеленые».

В релизе отмечается, что разрешение будет действовать на «определенных условиях».

«Страны-покупатели по-прежнему должны будут подписать декларацию о недопустимости реэкспорта. Но этот срок будет ограничен пятью годами для государств, разделяющих ценности Швейцарии и имеющих сопоставимый режим экспортного контроля. <...> Новое положение будет иметь обратную силу», – говорится в заявлении.

Речь идет о таких странах, как Германия, Италия, США и Венгрия.

Уточняется, что проект предусматривает передачу швейцарской военной техники из третьих стран в другое государство, вовлеченное в конфликт, если оно воспользуется «своим правом на самооборону в соответствии с международным правом». В Совете кантонов считают, что все меньше и меньше других стран понимают «чрезмерно ограничительное отношение к отказу от реэкспорта». Парламентарии опасаются, что строгость в отношении реэкспорта военной техники может повлиять и на швейцарские компании.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба позитивно отреагировал на решение сената, поблагодарив за снятие ограничений.

«Я благодарю верхнюю палату швейцарского парламента за важный шаг по разблокированию реэкспорта оружия швейцарского производства <…> Я благодарен Швейцарии за ее солидарность с Украиной при сохранении ее нейтралитета», — написал Кулеба в Twitter.

Глава внешнеполитического ведомства Украины отметил, что Киев с нетерпением ожидает следующих шагов Берна в поддержку украинской стороны.

В российском Совфеде, напротив, считают, что власти Швейцарии уничтожают то, что закладывалось в европейской политике безопасности столетиями.

«Я думаю, что подобные решения будут пагубно сказываться на Швейцарии. Она потеряет преимущество во многих вопросах, социальных вопросах, прежде всего», — сказал сенатор Сергей Цеков, добавив, что решение принималось под давлением «ряда наиболее агрессивных» европейских стран и США.

По мнению парламентария, Швейцария уже не является нейтральной. Он считает, что страна уже относится к НАТО, хотя формально еще не в блоке.

В мае швейцарский постпред при ООН Паскаль Кристин Берисвиль заявила, что реэкспорт оружия ее страны Украине невозможен без изменения законодательства.

С 1815 года Швейцария считается нейтральной страной — статус был закреплен в 1907 году. Согласно этому принципу, Берн не может прямо или косвенно отправлять сторонам конфликтов оружие. Помимо этого, действует отдельное эмбарго на отправку оружия Украине и России. Поэтому Швейцария постоянно отказывает Германии, Испании и Дании в реэкспорте на Украину боеприпасов, произведенных в конфедерации.

Вечером 11 марта на главной площади Берна прошел митинг сторонников соблюдения страной военного нейтралитета, в том числе и в вопросе конфликта на Украине. В мероприятии приняли участие от 2 тыс. до 3 тыс. человек, пишет местная газета Berner Zeitung. Всего в столице Швейцарии более 134 тыс. жителей.

Одним из организаторов акции является движение Mass-Voll. На его сайте было опубликовано заявление, в котором утверждается, что демонстрация проводилась «ни против Украины, ни против России».

«Мы выступаем за человечество и за мир между всеми народами», – говорится в сообщении движения.