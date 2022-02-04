Apple открыла представительство в России

Американская компания Apple первой в рамках закона «о приземлении» открыла представительство в РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Роскомнадзор.

«Создать филиал или открыть представительство, или учредить российское юридическое лицо. Исполнено», — говорится в сообщении регулятора.

Ранее стало известно, что компания Apple создала личный кабинет на сайте Роскомнадзора в рамках исполнения закона о деятельности иностранных лиц в интернете на территории России.

Согласно новому закону, зарубежные интернет-компании, чья суточная аудитория превышает 500 тыс. пользователей, обязаны открыть свои представительства в России. Роскомнадзор уже обнародовал список компаний, которые должны открыть представительства. Среди них — Google, Apple, Meta Platforms, Twitter, TikTok, Telegram и другие.

В декабре 2021 года сообщалось о том, что московские суды наложили оборотные штрафы на две иностранные корпорации: Meta и Google. Причина — отказ в удалении противоправных материалов. Первому IT-гиганту придется выплатить почти 2 млрд руб., второму — 7,2 млрд руб. РКН предупредил, что если компании продолжат нарушать законы РФ, то их ожидают новые штрафы.