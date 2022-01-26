Названы самые общительные регионы России

Жители Москвы с Подмосковьем и Санкт-Петербурга с Ленинградской областью дольше всего разговаривали по телефону в 2021 году. В пресс-службе оператора Yota назвали «Газете.Ru» самые общительные регионы России.

Рейтинг был сформирован на базе анализа количества и продолжительности телефонных звонков пользователей. Москва и область более чем в два раза опередили Петербург и Ленинградскую область — 138 млрд минут против 59,5 млрд.

На третьем месте оказалась Республика Башкортостан (47,5 млрд минут). Чуть меньшая длительность звонков за 2021 год была у жителей Забайкальского края (40,6 млрд) и Новосибирской области (35,3 млрд).

Те же регионы вошли и в первую пятерку по количеству звонков. Среди регионов на юге России самым общительным оказался Краснодарский край — его жители наговорили за год на 29,2 млрд минут.

Ранее «Газета.Ru» писала о том, как внедрение 5G в аэропортах откладывают из-за риска задержек рейсов и авиакатастроф.