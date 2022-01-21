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«Ъ»: Росавиация рекомендовала авиакомпаниям подготовиться к влиянию 5G-сетей на полеты

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Aly Song/Reuters

Росавиация рекомендовала российским авиакомпания проверить и подготовиться к возможному влиянию сетей 5G на приборы самолетов во время полетов в другие страны, пишет газета «Коммерсантъ».

В материале отмечается, что диапазон частот в сетях 5G близок к частотам бортовых радиовысотомеров, что гипотетически может повлиять на их работу. В то же время однозначного ответа о подобном воздействии нет и не поступало от регуляторов США, ЕС или производителей воздушных судов.

Росавиация обратилась к перевозчикам с просьбой учесть возможные сбои в работе приборов и проинформировать об этом экипажи, а также провести внеочередное обучение сотрудников, организовав для них имитацию нестабильной работы.

Уведомление уже получили в «Аэрофлоте», S7, Utair и Red Wings. «Аэрофлот» рассказал, что пилоты выполняют рекомендации, но отклонений в работе радиовысотомеров не наблюдали.

«Пилоты авиакомпании также не сталкивались с влиянием 5G на работу радиовысотомеров», — добавили в S7.

Ранее крупные авиаперевозчики США направили письмо в Федеральное управление гражданской авиации страны (FAA), в котором предупредили о «катастрофическом» авиационном кризисе в случае развертывания инфраструктуры для 5G вблизи аэропортов.

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