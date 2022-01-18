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Meta оспорила оборотный штраф почти на 2 млрд рублей

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Компания Meta Platforms (владеет Facebook и Instagram) обратилась в Таганский суд Москвы и оспорила оборотный штраф на сумму около 2 млрд рублей, сообщила РИА «Новости» пресс-секретарь учреждения Зульфия Гуринчук.

По ее словам, дату рассмотрения апелляционной жалобы пока не назначали.

Ранее сообщалось, что московские суды наложили оборотные штрафы на Google и Meta. Причина — отказ в удалении противоправных материалов. Первому IT-гиганту придется выплатить почти 2 млрд руб., второму — 7,2 млрд руб. РКН предупредил, что если компании продолжат нарушать законы РФ, то их ожидают новые штрафы.

С 1 января 2022 года вступил в силу закон о «приземлении» иностранных IT-гигантов. Согласно документу, зарубежные интернет-компании, чья суточная аудитория превышает 500 тыс. пользователей, обязаны открыть свои представительства в России. Роскомнадзор (РКН) уже обнародовал список компаний, которые должны открыть представительства. Среди них — Google, Apple, Meta Platforms, Twitter, TikTok, Telegram и другие.

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