Аналитик назвал самые выгодные инвестиции на рынке гейминга

Вложение денег в игровую индустрию может хорошо окупиться, особенно при инвестициях в разработку или в создание онлайн-магазина по продаже игровых предметов и аккаунтов, рассказал «Газете.Ru» ведущий аналитик и директор по развитию Gameinvest Егор Рощупкин. Он назвал эти способы самыми выгодными на рынке гейминга.

По словам эксперта, стоит инвестировать в компании-гиганты индустрии на фондовом рынке. «Риски точно такие же, как при инвестициях в крупных игроков фондовых площадок. Конечная цена будет зависеть от действий участников рынка, а не только хороших перспектив роста компаний», — отметил он.

Рощупкин пояснил, что доходность будет не самой большой, в пределах 20-30% годовых. В пример он привел то, как в 2020 году акции крупнейших игровых компаний выросли в среднем на 30%. В числе лидеров — NVIDIA, Nintendo, Activision Blizzard, Electronic Arts.

Однако если инвестировать в саму разработку проектов, то в этом случае окупаемость инвестиций напрямую связана с успехом игры. Соответственно, если игра будет пользоваться феноменальным успехом, то и доходность будет в разы выше стандартных инвестиций.

По мнению Рощупкина, не менее перспективно и направление по торговле игровыми предметами, играми и аккаунтами. «Есть и другие варианты заработка на Steam, но менее популярные и менее доходные, чем торговля предметами на торговой площадке», — пояснил он.

Специалист отметил, что также стоит обратить внимание на киберспорт. В нем зарабатывают, инвестируя в организацию турниров и киберспортивные команды, в том числе и российские. «Конечно, игровые площадки все еще остаются рисковым способом вложения средств, но молодые рынки развиваются гораздо быстрее фондовых бирж», — добавил Рощупкин.

Эксперт заключил, что игровой рынок — одно из самых перспективных направлений, у которого мощные драйвера для роста и которому не страшны мировые экономические кризисы: в 2020 году игровой рынок только рос.

Ранее «Газета.Ru» писала, как мобильные игры превратились в многомиллиардный бизнес. В мире проходят киберспортивные турниры, а число скачиваний многих из мобильных игр перевалило за миллионы.