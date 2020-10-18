Twitter удалил пост советника Трампа о бесполезности масок в борьбе с COVID-19

Социальная сеть Twitter удалила публикацию советника президента США Скотта Атласа об эффективности использования защитных масок в рамках борьбы с новым типом коронавируса COVID-19. Об этом сообщает NBC News.

Так, в своем посте Атлас указал на то, что маски не защищают от риска заражения коронавирусом.

«Маски работают? Нет», — содержалось в публикации Атлас.

Пост был размещен на платформе Twitter в субботу, 17 октября, а удален на следующее утро. Вместо него пользователи могли увидеть надпись «Этот твит более недоступен» , а также ссылку на правила и политику компании, в которых объясняется причина удаления публикации.

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