Times: ЦРУ узнало о финансировании Huawei военными КНР

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ЦРУ передало Великобритании данные о финансировании Huawei вооруженными силами Китая. Об этом сообщает The Times со ссылкой на источники.

По данным издания, в ЦРУ утверждают, что Huawei якобы получала финансирование от спецслужб и вооруженных сил Китая.

Как отмечается, Британия опасается, что в программное обеспечение Huawei могут быть встроены программные закладки, позволяющие властям КНР заниматься шпионажем.

При этом в Huawei назвали необоснованными подозрения со стороны ЦРУ.

Ранее сообщалось, что в ЕК оценили опасность Huawei для Евросоюза.