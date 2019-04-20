Times: ЦРУ узнало о финансировании Huawei военными КНР
ЦРУ передало Великобритании данные о финансировании Huawei вооруженными силами Китая. Об этом сообщает The Times со ссылкой на источники.
По данным издания, в ЦРУ утверждают, что Huawei якобы получала финансирование от спецслужб и вооруженных сил Китая.
Как отмечается, Британия опасается, что в программное обеспечение Huawei могут быть встроены программные закладки, позволяющие властям КНР заниматься шпионажем.
При этом в Huawei назвали необоснованными подозрения со стороны ЦРУ.
Ранее сообщалось, что в ЕК оценили опасность Huawei для Евросоюза.