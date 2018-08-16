WSJ: Трамп отменил директиву Обамы об ограничениях на кибератаки против противников США

Американский лидер Дональд Трамп решил отменить засекреченную директиву экс-президента США Барака Обамы о применении кибероружия против противников страны. Об этом со ссылкой на источники сообщает The Wall Street Journal.

По словам источников, отмена такой директивы приведет к ослаблению ограничений на кибератаки. Уточняется, что о документе стало известно в 2013 году после того, как бывший сотрудник американского Агентства национальной безопасности Эдвард Сноуден опубликовал данные о работе спецслужб Великобритании и США.

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По словам одного из источников, отмена директивы является «наступательным шагом вперед». Согласно данным издания, она послужит поддержке военных операций, а также предотвратит хищение интеллектуальной собственности и иностранное вмешательство в выборы. В настоящее время нет информации о том, утвердила ли администрация президента новые правила вместо тех, которые были отменены.

Ранее четыре крупных города США подали иск, в котором утверждается, что администрация президента США Дональда Трампа пытается подорвать работу системы Obamacare, не сумев добросовестно выполнить закон о здравоохранении.