iPhone 17: что известно о новинке Apple

Дата выхода iPhone 17
Традиционно Apple проведет заранее записанную онлайн-презентацию 9 сентября в 20:00 по московскому времени. Посмотреть ее можно будет на сайте Apple без русских субтитров, на официальном YouTube-канале Apple с субтитрами на русском языке или на сайте «Газеты.Ru», где в прямом эфире мы расскажем об iPhone 17 и других представленных новинках.
После анонса компания откроет предзаказ iPhone 17, и можно будет оформить покупку через официальный сайт и розничные магазины Apple. Обычно продажа всех моделей начинается через неделю после презентации, поэтому новинка окажется в руках покупателей уже в конце сентября. По слухам, в свободную продажу iPhone 17 поступят уже 19 сентября — в этот же день их ждут и в России, но по завышенной цене. Эксперты не исключают, что спрос может превысить предложение в первые недели, как это уже было с прошлыми моделями.
Все модели iPhone 17
Этой осенью модельный ряд смартфонов Apple пополнится четырьмя версиями:
- iPhone 17 — базовая модель для широкого круга и нетребовательных пользователей.
- iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max — флагманские модели с расширенными возможностями.
- iPhone 17 Air — совершенно новая модель, ориентированная на тех, кто хочет получить тонкий и легкий смартфон. Air замет место iPhone 16 Plus, который больше не увидит продолжения.
Также весной 2026 года будет представлен iPhone 17e, который станет конкурентом для среднего сегмента Android-смартфонов.
Дизайн iPhone 17
Одним из главных нововведений станет переработка внешнего вида всей линейки, за исключением iPhone 17, который получит дизайн от прошлогоднего iPhone 16 с вертикальным блоком камер. Для остальных моделей Apple готовит заметные изменения в компоновке камер и общей эстетике устройств.
iPhone 16Apple
Флагманские iPhone 17 Pro и Pro Max впервые со времен iPhone 11 Pro 2019 года получат обновленный вид задней крышки. Apple разместит камеры в прямоугольный блок, который по ширине будет занимать почти всю заднюю панель. Более того, рамка и часть каркаса смартфона будут выполнены из алюминия вместо использовавшегося в iPhone 15 Pro и 16 Pro титанового сплава. По слухам, Apple выпустит эту модель в черном, белом, сером, темно-синем и оранжевом цветах.
iPhone 17 Air не будет похож ни на одну другую модель в линейке. Гаджету приписывают толщину в 5,5 мм и вес около 145 г. Корпус устройства будет выполнен из стекла и титана, что позволит снизить его вес. На задней панели разместится лишь одна камера.
Дисплеи
Apple продолжает совершенствовать экраны. В 2025 году все устройства серии получат LTPO OLED-дисплеи с поддержкой технологии ProMotion с динамической частотой обновления изображения до 120 Гц. Некоторые инсайдеры приписывают iPhone 17 и iPhone 17 Air LTPS-дисплеи, поддерживающие частоту 120 Гц, но не обладающие динамической адаптацией. Узнать точно это можно будет лишь только после презентации.
Если Apple внедрит LTPO-дисплеи во все модели, тогда базовый и сверхтонкий iPhone смогут, как и Pro-версии, похвастаться поддержкой технологии Always-On Display, позволяющей отображать информацию о состоянии смартфона и уведомлениях даже на выключенном экране.
Базовый iPhone 17 получит увеличенный с 6,1 до 6,3 дюймов дисплей. iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max сохранят показатели предшественников — 6,3 и 6,9 дюйма соответственно, а тонкий iPhone 17 Air должен получить 6,6-дюймовый экран.
Среди прочих новшеств ожидаются улучшения цветопередачи и яркости, а также уменьшение рамок дисплея во всех моделях.
Камеры
Возможности камеры — традиционно сильная сторона iPhone. В линейке iPhone 17 Apple внедрит сразу несколько значимых изменений:
- Разрешение селфи-камер во всех моделях будет повышено с 12 до 24 Мп.
- iPhone 17 получит двойную камеру: основную на 48 Мп и ультраширокоугольную с разрешением 12 Мп.
- iPhone 17 Pro и Pro Max похвастаются тройной 48-мегапиксельной камерой: основной, сверхширокоугольной и телеобъективом с пятикратным оптическим приближением.
- iPhone 17 Air в угоду тонкому корпусу оснастят одной 48-мегапиксельной камерой без вспомогательных модулей.
Модели iPhone 17 Pro и Pro Max также получат переменную диафрагму. Она позволит пользователям регулировать размер апертуры камеры и контролировать количество света, попадающего на объектив. В отличие от нынешних моделей, где диафрагма фиксированная, новая функция откроет возможности для создания снимков с малой глубиной резкости.
Кроме того, флагманские модели получат поддержку записи одновременно на переднюю и заднюю камеры, что будет полезно для блогеров, журналистов, ведущих репортажи, или путешественников. Также iPhone 17 Pro Max приписывают возможность съемки видео в разрешении 8K. Получит ли эту функцию iPhone 17 Pro, неизвестно, но не исключено, что таким образом Apple намерена разделить две практически идентичные по характеристикам модели.
Характеристики
Смартфоны серии iPhone 17 получат флагманский чип Apple A19, произведенный по 3-нанометровому техпроцессу TSMC.
Ожидается, что в iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max будет установлен чип A19 Pro, а в iPhone 17 и iPhone 17 Air — стандартный чип A19. Некоторые инсайдеры пророчат iPhone 17 Air чип A19 Pro, но с урезанными графическими возможностями.
По слухам, базовый iPhone 17 получит 8 ГБ оперативной памяти, тогда как все остальные модели смогут похвастаться уже 12 ГБ ОЗУ — впервые со времен iPhone 15 Pro, у которого было 8 ГБ. Это позволит смартфонам хранить больше активных задач в памяти и лучше справляться с выполнением ИИ-функций в системе Apple Intelligence.
iPhone 17 Air лишится поддержки nanoSIM — вместо этого смартфон будет поддерживать исключительно eSIM. Ранее подобная практика применялась лишь для американских iPhone. Причем за связь в этой модели будет отвечать 5G-модем разработки Apple, который хорошо зарекомендовал себя в iPhone 16e. Остальные модели iPhone 17 будут использовать модемы Qualcomm.
Вместе с тем Apple оснастит смартфоны iPhone 17 поддержкой стандарта беспроводной зарядки Qi 2.2 и увеличит емкость их аккумуляторов. При этом iPhone 17 Air в угоду тонкому корпусу получит аккумулятор со скромным показателем. Точные значения станут известны только после презентации.
Смартфоны будут поставляться с предустановленной системой iOS 26, в которой Apple обновила дизайн. Оболочка получила дизайн-код Liquid Glass («Жидкое стекло»), который теперь будет использован во всех гаджетах экосистемы компании.
Нововведения системы:
- Полупрозрачность и рассеивание света — элементы интерфейса создают иллюзию преломления фона и реагируют на освещение.
- Глубина и слои — визуальные уровни напоминают стеклянные панели, наслаивающиеся друг на друга.
- Динамическая адаптация — элементы изменяются в зависимости от ситуации: навигация становится плавной, а фоны чувствительны к движению.
Прошивка уже доступна для бета-тестирования всем владельцам iPhone 11, iPhone SE (2-го поколения) и более современных моделей. Выход стабильной версии iOS 26 ожидается после презентации.
Цена
Вопрос стоимости остается открытым, но аналитики уже дают прогнозы:
- Базовый iPhone 17 будет стоить примерно столько же, сколько iPhone 16 на старте — от $799.
- iPhone 17 Pro и Pro Max окажутся дороже на $50 — от $1049 и $1249 соответственно.
- iPhone 17 Air займет нишу между стандартными версиями и Pro-серией со стартовой ценой от $949.
Эксперты связывают рост цен с введением США пошлин в отношении Китая и Индии. Компания сможет оправдать удорожание тем, что iPhone 17 Pro в минимальной версии будет оснащаться памятью на 256 ГБ вместо 128 ГБ. У максимальной версии, по слухам, ожидается накопитель на 2 ТБ.