iPhone 17: что известно о новинке Apple

iPhone 17: когда Apple покажет новые смартфоны и какими они будут

Компания Apple готовит масштабное обновление линейки своих смартфонов, в которой серия iPhone 17 обещает пополниться совершенно новой моделью со сверхтонким корпусом — iPhone 17 Air. Известные по прошлым поколениям версии получат обновленный дизайн, улучшенные характеристики и камеры, а также дисплеи с поддержкой технологии ProMotion. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Дата выхода iPhone 17

Традиционно Apple проведет заранее записанную онлайн-презентацию 9 сентября в 20:00 по московскому времени. Посмотреть ее можно будет на сайте Apple без русских субтитров, на официальном YouTube-канале Apple с субтитрами на русском языке или на сайте «Газеты.Ru», где в прямом эфире мы расскажем об iPhone 17 и других представленных новинках.

close Apple

После анонса компания откроет предзаказ iPhone 17, и можно будет оформить покупку через официальный сайт и розничные магазины Apple. Обычно продажа всех моделей начинается через неделю после презентации, поэтому новинка окажется в руках покупателей уже в конце сентября. По слухам, в свободную продажу iPhone 17 поступят уже 19 сентября — в этот же день их ждут и в России, но по завышенной цене. Эксперты не исключают, что спрос может превысить предложение в первые недели, как это уже было с прошлыми моделями.

Все модели iPhone 17

Этой осенью модельный ряд смартфонов Apple пополнится четырьмя версиями:

iPhone 17 — базовая модель для широкого круга и нетребовательных пользователей.

iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max — флагманские модели с расширенными возможностями.

iPhone 17 Air — совершенно новая модель, ориентированная на тех, кто хочет получить тонкий и легкий смартфон. Air замет место iPhone 16 Plus, который больше не увидит продолжения.

Также весной 2026 года будет представлен iPhone 17e, который станет конкурентом для среднего сегмента Android-смартфонов.

close Telegram-канал Romancev768

Дизайн iPhone 17

Одним из главных нововведений станет переработка внешнего вида всей линейки, за исключением iPhone 17, который получит дизайн от прошлогоднего iPhone 16 с вертикальным блоком камер. Для остальных моделей Apple готовит заметные изменения в компоновке камер и общей эстетике устройств.

close iPhone 16 Apple

Флагманские iPhone 17 Pro и Pro Max впервые со времен iPhone 11 Pro 2019 года получат обновленный вид задней крышки. Apple разместит камеры в прямоугольный блок, который по ширине будет занимать почти всю заднюю панель. Более того, рамка и часть каркаса смартфона будут выполнены из алюминия вместо использовавшегося в iPhone 15 Pro и 16 Pro титанового сплава. По слухам, Apple выпустит эту модель в черном, белом, сером, темно-синем и оранжевом цветах.

close X/Twitter

iPhone 17 Air не будет похож ни на одну другую модель в линейке. Гаджету приписывают толщину в 5,5 мм и вес около 145 г. Корпус устройства будет выполнен из стекла и титана, что позволит снизить его вес. На задней панели разместится лишь одна камера.

Дисплеи

Apple продолжает совершенствовать экраны. В 2025 году все устройства серии получат LTPO OLED-дисплеи с поддержкой технологии ProMotion с динамической частотой обновления изображения до 120 Гц. Некоторые инсайдеры приписывают iPhone 17 и iPhone 17 Air LTPS-дисплеи, поддерживающие частоту 120 Гц, но не обладающие динамической адаптацией. Узнать точно это можно будет лишь только после презентации.

Если Apple внедрит LTPO-дисплеи во все модели, тогда базовый и сверхтонкий iPhone смогут, как и Pro-версии, похвастаться поддержкой технологии Always-On Display, позволяющей отображать информацию о состоянии смартфона и уведомлениях даже на выключенном экране.

Базовый iPhone 17 получит увеличенный с 6,1 до 6,3 дюймов дисплей. iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max сохранят показатели предшественников — 6,3 и 6,9 дюйма соответственно, а тонкий iPhone 17 Air должен получить 6,6-дюймовый экран.

Среди прочих новшеств ожидаются улучшения цветопередачи и яркости, а также уменьшение рамок дисплея во всех моделях.

close Jeff Chiu/AP

Камеры

Возможности камеры — традиционно сильная сторона iPhone. В линейке iPhone 17 Apple внедрит сразу несколько значимых изменений:

Разрешение селфи-камер во всех моделях будет повышено с 12 до 24 Мп.

iPhone 17 получит двойную камеру: основную на 48 Мп и ультраширокоугольную с разрешением 12 Мп.

iPhone 17 Pro и Pro Max похвастаются тройной 48-мегапиксельной камерой: основной, сверхширокоугольной и телеобъективом с пятикратным оптическим приближением.

iPhone 17 Air в угоду тонкому корпусу оснастят одной 48-мегапиксельной камерой без вспомогательных модулей.

Модели iPhone 17 Pro и Pro Max также получат переменную диафрагму. Она позволит пользователям регулировать размер апертуры камеры и контролировать количество света, попадающего на объектив. В отличие от нынешних моделей, где диафрагма фиксированная, новая функция откроет возможности для создания снимков с малой глубиной резкости.

Кроме того, флагманские модели получат поддержку записи одновременно на переднюю и заднюю камеры, что будет полезно для блогеров, журналистов, ведущих репортажи, или путешественников. Также iPhone 17 Pro Max приписывают возможность съемки видео в разрешении 8K. Получит ли эту функцию iPhone 17 Pro, неизвестно, но не исключено, что таким образом Apple намерена разделить две практически идентичные по характеристикам модели.

close Majin Bu/X

Характеристики

Смартфоны серии iPhone 17 получат флагманский чип Apple A19, произведенный по 3-нанометровому техпроцессу TSMC.

Ожидается, что в iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max будет установлен чип A19 Pro, а в iPhone 17 и iPhone 17 Air — стандартный чип A19. Некоторые инсайдеры пророчат iPhone 17 Air чип A19 Pro, но с урезанными графическими возможностями.

По слухам, базовый iPhone 17 получит 8 ГБ оперативной памяти, тогда как все остальные модели смогут похвастаться уже 12 ГБ ОЗУ — впервые со времен iPhone 15 Pro, у которого было 8 ГБ. Это позволит смартфонам хранить больше активных задач в памяти и лучше справляться с выполнением ИИ-функций в системе Apple Intelligence.

close Apple

iPhone 17 Air лишится поддержки nanoSIM — вместо этого смартфон будет поддерживать исключительно eSIM. Ранее подобная практика применялась лишь для американских iPhone. Причем за связь в этой модели будет отвечать 5G-модем разработки Apple, который хорошо зарекомендовал себя в iPhone 16e. Остальные модели iPhone 17 будут использовать модемы Qualcomm.

Вместе с тем Apple оснастит смартфоны iPhone 17 поддержкой стандарта беспроводной зарядки Qi 2.2 и увеличит емкость их аккумуляторов. При этом iPhone 17 Air в угоду тонкому корпусу получит аккумулятор со скромным показателем. Точные значения станут известны только после презентации.

close Дони Джабборов/«Газета.Ru»

Смартфоны будут поставляться с предустановленной системой iOS 26, в которой Apple обновила дизайн. Оболочка получила дизайн-код Liquid Glass («Жидкое стекло»), который теперь будет использован во всех гаджетах экосистемы компании.

Нововведения системы:

Полупрозрачность и рассеивание света — элементы интерфейса создают иллюзию преломления фона и реагируют на освещение.

Глубина и слои — визуальные уровни напоминают стеклянные панели, наслаивающиеся друг на друга.

Динамическая адаптация — элементы изменяются в зависимости от ситуации: навигация становится плавной, а фоны чувствительны к движению.

Прошивка уже доступна для бета-тестирования всем владельцам iPhone 11, iPhone SE (2-го поколения) и более современных моделей. Выход стабильной версии iOS 26 ожидается после презентации.

close Apple

Цена

Вопрос стоимости остается открытым, но аналитики уже дают прогнозы:

Базовый iPhone 17 будет стоить примерно столько же, сколько iPhone 16 на старте — от $799.

iPhone 17 Pro и Pro Max окажутся дороже на $50 — от $1049 и $1249 соответственно.

iPhone 17 Air займет нишу между стандартными версиями и Pro-серией со стартовой ценой от $949.

Эксперты связывают рост цен с введением США пошлин в отношении Китая и Индии. Компания сможет оправдать удорожание тем, что iPhone 17 Pro в минимальной версии будет оснащаться памятью на 256 ГБ вместо 128 ГБ. У максимальной версии, по слухам, ожидается накопитель на 2 ТБ.