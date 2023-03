Раздевание на скорость в Super Mario и тотальный разврат в Fallout. Топ-5 странных спидранов

Переспать любой ценой

Fallout: New Vegas – это сюжетное ответвление Fallout 3, вышедшее в 2010 году. От номерной части спин-офф отличается камерностью: здесь гораздо меньше локаций, но довольно много персонажей. Из них восемь являются холостяками, – то есть с ними можно завязать романтические отношения и вступить в сексуальные отношения.

Спидранеры (игроки, которые проходят игры на скорость – «Газета.Ru») довольно быстро научились проходить Fallout: New Vegas до финальных титров сначала за 15, а потом и вовсе за 10 с небольшим минут. Поэтому они начали придумывать себе челленджи, которые впоследствии превратились в официальные категории спидрана.

Одной из них стало прохождение, в котором нужно как можно быстрее переспать со всеми холостяками в игре.

Текущий мировой рекорд держит американец с ником Elongated_Musketun. Ему удалось залезть в штаны ко всем доступным персонажам за 21 минуту 49 секунд. Спидранер установил его всего семь месяцев назад, спустя почти три года после того, как появилась эта категория.

Конечно, чтобы переспать со всеми восемью героями за столь короткое время, спидранеру пришлось использовать баги игры.

Игра на раздевание

Super Mario: Odyssey – это самая новая на текущий момент флагманская игра в серии гонок, платформеров и проектов в других жанрах про знаменитого усатого водопроводчика Марио. Как и классическая игра с Dendy, новая Odyssey выступает в жанре платформера. В ней нужно много прыгать и бегать, периодически сражаясь с враждебными созданиями и боссами.

С виду Super Mario: Odyssey – это классическая яркая игра Nintendo с кукольной графикой для всех возрастов.

По факту же в ней кроется очень большой спидраннерский потенциал, – люди до миллисекунд и до пикселей оптимизируют свои маршруты, чтобы поставить рекорд в прохождении до финальных титров.

В какой-то момент делать это стало так сложно, что геймеры начали придумывать категории, в которых конкуренция значительно меньше. Самой странной среди них, пожалуй, является та, в которой Марио нужно как можно быстрее раздеть до сосков.

Категория эта так и называется Nipple («Сосок»).

Несмотря на многообещающие описание, на поверку условия являются довольно прозаическими. Игроку нужно как можно быстрее собрать 1000 монет и потратить их на покупку трусов-боксеров для Марио, которые продаются в одной из стартовых локаций под названием «Королевство песков».

Рекорд в этой категории держит американец под ником heytherecool. Ему удалось раздеть Марио всего за 7 минут и 25 секунд. Всего в таблице рекордов на сегодня более 700 участников.

Руки на стол

Barney's Hide and Seek – это очень старая игра, вышедшая на Sega Mega Drive в 1993 году. Проект основан на одноименном образовательном шоу для детей, которое транслировалось на американском телевидении.

Как и в телепередаче, в игре главным героем выступает розовый динозавр Барни. Ему нужно пройти по пяти уровням с разными биомами и собрать всех своих друзей-детей.

Поскольку Barney's Hide and Seek ориентирована на самых маленьких, в ней очень примитивное управление и условия, которые не позволяют главному герою проиграть.

Спидранеры – люди с чувством юмора. Они любят иной раз сделать из какой-нибудь нелепой ретро-игры шуточный культ. Barney's Hide and Seek в этой нише занимает особое место, поскольку в ней есть режим, который позволяет пройти игру без использования контроллера. Он нужен для того, чтобы дети могли просто наблюдать за анимацией. Разумеется, спидранеры решили устроить соревнование и в этом режиме. Категория называется No Controller («Без контроллера»).

Но как можно соревноваться в игре, где игрок не может ни на что повлиять? Очень просто. При каждом запуске игры в режиме автопрохождения динозавру Барни случайно выпадает один из пяти вариантов полосы препятствий. Только одна пробегается компьютером быстрее, чем другие четыре. Однако, перебирая трассы, можно добиться только результата 9 минут 19 секунд. Но спидранеры смогли улучшить и этот результат.

На данный момент лучший результат в категории No Controller – 9 минут и 9 секунд. Его можно достичь только раздобыв оригинальный картридж с игрой и запустив ее на оригинальной приставке Sega Mega Drive определенного региона.

В таком комплекте в игре некоторые диалоги и анимации проигрываются немного быстрее.

Адский шеф

The Legends of Zelda: Breathe of the Wild – это приключенческая игра от компании Nintendo, события которой разворачиваются в открытом фэнтезийном мире. В Breath of the Wild много различных игровых механик: в ней можно лазить по скалам, летать на глайдере, рыбачить и не только.

Однако есть одна особенность игры, которая понравилась геймерам больше остальных – это готовка.

В Breath of the Wild более 100 рецептов блюд, для приготовления которых требуются разные ингредиенты и их комбинации. Само собой, под ногами все они не валяются, поэтому спидранеры увидели в их сборе и готовке мощный соревновательный потенциал.

Пока All Recipes («Все рецепты») не внесена в список категорий по Breathe of the Wild, однако комьюнити активно обсуждает ее добавление. Камнем преткновения является то, что некоторые фигурки Amiibo (коллекционные статуэтки Nintendo, которые при соединении с игровой консолью дают в тех или иных играх различные бонусы – «Газета.Ru») позволяют игрокам получить часть редких блюд сразу.

Спидранеры пока не могут договориться о том, включать ли использование Amiibo в зачет или нет.

Как бы то ни было, пока что лучший результат в скоростном приготовлении всех блюд в Breath of the Wild – это 5 часов, 56 минут и 50 секунд. Рекорд закреплен за спидранером под ником MintLightning.

Любовь зла

Stardew Valley – это пиксельный симулятор фермы с сильным акцентом на сюжет. В этой игре нужно выращивать различные фрукты и овощи, заводить и ухаживать за домашними животными и так далее. Между этой рутиной игроку представляется возможность наладить личную жизнь, знакомясь с жителями соседней деревушки.

По сути, Stardew Valley не имеет финала. Заниматься фермерством в ней можно сколько угодно. Однако в игре есть несколько сюжетных этапов, которые являются ключевыми. Одним из них является свадьба с каким-нибудь холостяком или холостячкой из соседнего городка.

Спидранеры зацепились за эту механику и сделали скоростную женитьбу одной из категорий прохождения Stardew Valley.

Для женитьбы игроку нужно набрать максимальное количество очков дружбы с подходящим персонажем. Для этого нужно общаться с ними и дарить им подарки. Всего в игре их 12: по шесть парней и девушек. У каждого свой темперамент и предпочтения в подарках.

Быстрее всего вывести отношения на максимальный уровень можно с Шейном, местным пьяницей и бездельником.

Дело в том, что Шейн – довольно неприхотливый в плане подарков. Например, одним из его любимых предметов, который при дарении дает больше всего очков дружбы, является пастернак. Персонаж его любит также, как и пиво. Однако, пастернак, в отличие от пива, не нужно покупать, – его можно вырастить. Причем созревает пастернак быстрее остальных овощей, чем, разумеется, геймеры охотно и пользуются.

Таким образом, спидранеры в Stardew Valley основном женятся только на Шейне. Быстрее всего с этой задачей на текущий момент справился геймер с ником MrPop1. Он обольстил пьяницу за 48 минут и 56 секунд, что почти на полминуты быстрее игрока, расположившегося на второй строчке.