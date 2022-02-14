На первый с начала пандемии карнавал в Венеции съехались 50 тыс. человек

В карнавале в Венеции, который впервые с начала пандемии коронавирусной инфекции проходит в «живом» формате, съехались около 50 тыс. человек. Об этом сообщило информационное агентство ANSI со ссылкой на данные местной полиции.

Из-за рубежа принять участие в традиционном празднике прибыли около 32 тыс., остальные гости — жители ближайших регионов Италии.

Карнавал, стартовавший в субботу, 12 февраля, продлится до 1 марта и пройдет с ограничениями — программа не включает масштабных шествий и парадов.

Ближайшим крупным событием праздника станет намеченное на пятницу, 18 февраля, шоу на воде под названием Nebula Solaris — оно пройдет в комплексе «Арсенал», где расположен сейчас Военно-исторический музей.

В 2021 году Венецианский карнавал прошел в онлайн-формате.