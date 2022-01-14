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Рената Литвинова выложила видео со скандальной вечеринки по случаю дня рождения

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Рената Литвинова опубликовала видео с празднования своего 55-летия, состоявшегося 12 января в столичном ресторане Grace Bistro на Патриарших прудах и закончившегося вызовом полиции из-за шума после 23.00. В Instagram-аккаунте сценаристки появился ролик, на котором она задувает свечи.

«Спасибо всем, кто разделил со мной мой «грустный праздник», — подписала видео именинница.

Также в сториз Рената Литвинова поделилась видео, на котором видно, как актриса Софья Эрнст танцует с певицей Земфирой — последняя снята со спины.

На дне рождения сценаристки также побывали Константин Эрнст, пожелавший Литвиновой «умереть через 45 лет на сведении звука очередной картины», Гоша Рубчинский, Ольга Карпуть, Ульяна Сергеенко. Как сообщил Telegram-канал «Татлер-батлер», оперная певица Хибла Герзмава спела для именинницы романс «Только раз бывает в жизни встреча».

Ранее сообщалось, что вечеринка по случаю дня рождения Ренаты Литвиновой закончилась скандалом: житель одного из домов на Патриарших прудах вызвал полицию из-за шума, после чего торжества пришлось завершить.

«Пишут, что когда приехала полиция, актриса якобы по-тихому покинула тусовку через черный ход», — рассказал в связи с этим Telegram-канал «Только никому».

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