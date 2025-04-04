Сбежавшие из рехаба на Кубани подростки угнали машину и чуть не сбили человека на скорости

Baza: на Кубани сбежавшие из рехаба подростки угнали авто и почти сбили человека

На Кубани 16-летний юноша и 15-летняя девушка сбежали из рехаба, угнали машину и почти сбили человека на высокой скорости. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

После побега пара подростков встретилась с 13-летним другом. Втроем они угнали автомобиль «Хендай Крету», чтобы отправиться в Сочи по платной трассе «М4-Дон». По пути несовершеннолетним попался контрольно-пропускной пункт, однако оплачивать дорогу они не планировали — их уже преследовали полицейские с мигалками. Подростки на высокой скорости пронеслись через КПП и чудом не сбили мужчину, который в этот момент переходил проезжую часть.

В результате беглецов задержали, а их младшего друга продолжают искать. Возбуждено уголовное дело.

Юноша и девушка сбежали из «Павловского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних» 2 апреля. Поисками подростков занялись правоохранители.

Ранее на Урале восьмилетний мальчик в один день устроил пожар и потоп в квартире и ушел гулять.