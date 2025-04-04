На юге Москвы скорая помощь разбилась в ДТП с Mercedes и попала на видео

В Москве на Шаболовке скорая помощь врезалась в Mercedes и попала на видео

В Москве произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием машины скорой помощи. Кадры с места аварии опубликовали в Telegram-канале «Москвач».

«ДТП произошло с участием скорой помощи и Mercedes на Шаболовке», — говорится в публикации.

Очевидцы аварии запечатлели инцидент на камеру. Судя по кадрам, в результате столкновения с Mercedes карета скорой помощи перевернулась и разбилась об асфальт. Иномарка также получила сильный ущерб. Информации о пострадавших пока нет, но на месте работают экстренные службы. Обстоятельства ДТП выясняются.

До этого в Москве мужчина на BMW протаранил несколько припаркованных автомобилей. Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как мужчина выходит из черного автомобиля BMW. На другой записи — он пытается уехать на той же машине, при этом видно, что у автомобиля нет одного колеса.

По информации источника, инцидент произошел на улице Циолковского. Мужчина пытался скрыться, но местные жители задержали нарушителя до приезда сотрудников правоохранительных органов.

Ранее в Новой Москве легковое авто врезалось в трактор.