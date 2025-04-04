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В Сети появилось предсмертное послание бойца ВСУ из Курской области

Military Theme Z: боец ВСУ в Курской области записал предсмертное видео матери
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Oleg Petrasiuk/Ukrainian Armed Forces/Reuters

В соцсетях появилось предсмертное послание попавшего в окружение в Курской области бойца Вооруженных сил Украины его матери. Видео с прощанием бойца опубликовал Telegram-канал Military Theme Z.

На кадрах солдат говорит, что его подразделение «сильно зажало» в Курской области, и они не смогут выйти из окружения. Мужчина попросил передать Софийке, что сильно ее любит, после чего на записи раздаются звуки взрывов.

До этого стало известно, что бойцы ВСУ предприняли безуспешную попытку контратаки в направлении Веселовки в Курской области. По данным ТАСС, российская группировка войск «Север» продолжает выбивать противника из Гуево и хутора Олешня. В публикации говорится, что командование ВСУ направило для наступления бригаду из села Водолаги.

Накануне украинское командование запретило сдаваться своим военнослужащим, окруженным возле населенного пункта Гуево в Суджанском районе Курской области. Источник в российском подполье отметил, что никакой помощи для них не предвидится.

Ранее российские военные вступили в бой с элитными штурмовиками ВСУ в Курской области.

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