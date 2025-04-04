В Раде поменяли мнение о последствиях пошлин Трампа для Украины

Последствия решения Вашингтона ввести торговые пошлины окажутся негативными и катастрофическими для Украины в случае, если страны Европы начнут экономическое противостояние с Соединенными Штатами. Об этом изданию «РБК Украина» заявил депутат Рады Даниил Гетманцев.

При этом днем ранее Гетманцев наоборот говорил о том, что введенные против Украины пошлины в размере 10% не будут критичными для Киева.

«Последствия будут зависеть от конкретных решений, но все они будут точно негативными, а некоторые могут быть катастрофическими», — подчеркнул он.

Как отмечал депутат Рады, ключевое место в экспорте Украины в США занимает металл, чугун, для которого такое решение Трампа «будет критическим». Депутат Рады напомнил, что 72,6% всего украинского экспорта чугуна идет в США.

Президент США Дональд Трамп объявил о введении базовых пошлин в размере 10% на все импортные товары. Некоторые страны и объединения обложат еще более суровыми пошлинами. Всего в списке — 185 государств, включая Британию, Украину и даже необитаемые острова, на которых живут только пингвины. России (как и Белоруссии) в перечне не оказалось. Как теперь Вашингтон будет выстраивать торговые отношения с миром — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Европе раскрыли, когда введут ответные пошлины против США.