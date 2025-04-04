ВС Норвегии еженедельно поддерживают связь с российскими военными

Глава объединенного штаба Вооруженных сил Норвегии вице-адмирал Руне Андерсен заявил, что норвежские военные продолжают еженедельно поддерживать связь с российскими военнослужащими в Арктике. Его слова приводит Financial Times.

«Мы считаем, что важно иметь возможность для связи. Это вопрос безопасности», — сказал он.

По словам вице-адмирала, он думает, что в РФ считают так же.

FT отмечает, что военнослужащие России и Норвегии продолжают проводить еженедельную проверку связи и поддерживать деловые отношения. Также по данной линии военные поздравляют друг друга с Рождеством. Отмечается, что норвежские военные хранят подарки от российских военных и моряков, в частности, на базе в Буде хранится стеклянный автомат Калашникова с водкой внутри и матрешка.

14 марта сообщалось, что в ходе рабочей встречи в МИД России с послом Норвегии Робертом Квиле российская сторона выразила обеспокоенность растущей милитаризацией Норвегией архипелага Шпицберген.

Ранее в Норвегии назвали прискорбным выход Финляндии из Оттавской конвенции.