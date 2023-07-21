Как одеться в стиле Барби: учимся у Марго Робби

В мировом прокате дебютировал один из самых ожидаемых фильмов года — ромком Греты Гервиг «Барби». Интерес к премьере подогревали выходы исполнительницы главной роли Марго Робби в нарядах всех оттенков розового цвета. Точно скопировать аутфиты актрисы вряд ли получится – большая часть ее одежды сшита на заказ на основе архивных образов самой куклы, однако вдохновляться и подражать никто не запрещал. О том, как это сделать, — в материале «Газеты.Ru».

Пауэр-сьют

Во время фотоколла в Лондоне Марго Робби появилась на публике в костюме Vivienne Westwood с цветочным узором. На ней были приталенный жакет с рукавами-фонариками и контрастным кантом, а также мини-юбка. Образ актрисы завершили туфли с мехом а-ля Мэри Джейн и сумка-кейс.

close 100% 1. Однобортный жакет — I Am Studio; 20 900 руб.

2. Сумка из сатина — 12 STOREEZ; 14 980 руб.

3. Розовые босоножки с ремешком вокруг щиколотки из кожи — Respect; 9 999 руб.

4. Юбка мини — I Am Studio; 7 900 руб.

Общая стоимость: ~ 54 тыс. руб. Stuart C. Wilson/Getty Images for Warner Bros.

Возьмите на карандаш: один розовый костюм с юбкой убьет сразу двух зайцев. С одной стороны, он отвечает тренду на барбикор, завирусившемуся с легкой подачи Греты Гервиг, с другой — отсылает к стилю пауэр-дрессинг, который прямо сейчас совершает триумфальный камбэк из 1980-х.

Жакет и брюки

При создании образов для Марго Робби ее стилист Эндрю Мукамаль вдохновлялся не только пластиковыми куклами. Так, аутфит, в котором актриса была замечена в аэропорту Сиднея, был позаимствован у легенды подиума Клаудии Шиффер. Супермодель продемонстрировала его во время показа Chanel в 1996 году.

close 100% 1. Светло-серые брюки Wide Leg с высокой талией — GJ; 2 499 руб.

2. Жакет приталенного кроя — Emka; 20 190 руб.

3. Женская сумка-хобо — Ekonika; 18 990 руб.

4. Туфли — Mango; 5 999 руб.

Общая стоимость: ~ 48 тыс. рублей Пресс-службы брендов

Твидовые жакеты цвета сладкой ваты отлично мэтчатся не только с серыми костюмными брюками, но и с голубыми джинсами. Использовать белый топ в качестве первого слоя, как это сделали Шиффер и Робби, необязательно — пиджак можно надеть на голое тело, застегнув его на все пуговицы.

Платье со шлейфом

close 100% 1. Чокер — Love Republic; 2 599 руб.

2. Платье мини на корсетной основе с драпировкой и шлейфом из шифона — Post Meridiem; 20 800 руб.

3. Босоножки из винила на каблуке — Mango; 5 999 руб.

Общая стоимость: ~ 29 тыс. рублей Global Look Press/пресс-службы брендов

Для европейской премьеры «Барби» в Лондоне исполнительница заглавной роли выбрала кастомное платье Vivienne Westwood — аналогичное было на кукле Barbie Enchanted Evening 1959 года. Актриса стилизовала его с помощью боа, оперных перчаток и босоножек со стразами. Финальным штрихом стали украшения с жемчугом — серьги и чокер с тремя рядами бусин.

Корсетное мини

close 100% 1. Платье-корсет с асимметричной драпировкой — Post Meridiem; 68 000 руб.

2. Стеганая сумка с цепочкой — Mango; 3 999 руб.

3. Босоножки Ballroom из кожи — 12 STOREEZ; 16 980 руб.

Общая стоимость: ~ 89 тыс. рублей Getty Images/Пресс-службы брендов

В столице Великобритании Марго Робби выгуляла еще одно платье, как у куклы Barbie (теперь 1962 года), — корсетное мини Dilara Findikoglu. Его дополнили сумка-мешочек и мюли в тон.

Костюм-тройка

На пресс-конференции в Сеуле звезда подражала кукле Barbie Pink&Fabulous 2015 года в инкрустированном стразами костюме Moschino. Актриса надела асимметричный топ, укороченный жакет и мини-юбку.

close 100% 1. Укороченный топ из денима — Mango; 4 699 руб.

2. Куртка из денима с карманами — Mango; 5 999 руб.

3. Большая розовая сумка-шоппер — Amaya Kaos Shock Tous; 20 200 руб.

4. Мюли — Ekonika; 13 990 руб.

5. Джинсовая мини-юбка с пуговицами — Mango; 4 999 руб.

Общая стоимость: ~ 50 тыс. рублей Lee Jin-man/AP/пресс-службы брендов

Тройки с юбками — тренд, не пропадающий с модных радаров уже который сезон. Каждый раз дизайнеры переосмысливают его по-новому, экспериментируя с материалами и кроем. Сегодня особенно актуальны варианты из денима. Эстетика Y2K (стиль начала 2000-х) возвращается в моду с удвоенной силой, а вместе с ней — джинсовые тотал-луки.

Кроп-топ и юбка

Для CinemaCon в Лас-Вегасе Марго Робби предпочла сэт Prada с бра и короткой юбкой в клетку виши. Похожий образ был на кукле Barbie Sparkling Pink 1964 года.

close 100% 1. Топ с объемными рукавами из хлопка — Daisyknit; 5 890 руб.

2. Юбка макси из хлопка со сборками — Daisyknit; 8 890 руб.

3. Женские летние мюли — Ekonika; 13 990 руб.

Общая стоимость: ~ 29 тыс. рублей Alberto E. Rodriguez/Getty Images/пресс-службы брендов

Подобные тандемы — горячий тренд текущего сезона. Выбирайте модели из натуральных дышащих материалов, например, хлопка. Топ должен быть укороченным, а юбка — любой длины, от мини до макси.