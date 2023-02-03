«В его платьях было трудно сидеть, но очень эффектно стоять». Умер Пако Рабан

Модельер Пако Рабан — один из первых, кто стал приглашать для участия в своих показах темнокожих моделей

Французский модельер баскского происхождения, основатель Дома Paco Rabanne, парфюмер Пако Рабан скончался в своем доме в Портсале, не дожив всего две недели до своего 89-летия. «Жестянщик», как его называла Коко Шанель, произвел настоящий фурор в мире моды: показал, что платья можно шить не только из ткани, включил на подиуме музыку и открыл дорогу темнокожим манекенщицам. В 1990-е он выпускал ароматы, которые мы покупаем до сих пор. О том, чем запомнится мастер, — в материале «Газеты.Ru».

Мир моды продолжает прощаться с легендами. Вслед за Вивьен Вествуд из жизни ушел Пако Рабан.

«Дом Paco Rabanne желает почтить память нашего дизайнера-визионера и основателя, который скончался сегодня в возрасте 88 лет. Он был одним из наиболее важных деятелей моды XX века, и его достояние останется постоянным источником вдохновения. Мы благодарны месье Рабану за создание авангардного наследия и определения будущего с безграничными возможностями»,

— говорится в заявлении, опубликованном на сайте и в соцсетях бренда.

Как сообщает издание Le Télégramme, Пако Рабан скончался в своем доме в деревне Портсаль в департаменте Финистер на северо-западе Франции. Неясно, по какой причине умер модельер. 18 февраля ему исполнилось бы 89 лет.

close Пако Рабан обнимает моделей после презентации своей весенне-летней коллекции 27 января 1993 года в Париже Пако Рабан (в центре) следит за работой в своей мастерской в Париже, 26 октября 1967 года Пако Рабан создал платье-кольчугу. Оно стало символом вечеринок в 1960-х Пако Рабан расставляет эскизы в своей мастерской, 1969 год Пако Рабан в Париже, 1975 год Полную галерею можно посмореть

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Хотя имя Пако Рабана известно всем, даже далеким от мира моды людям, лишь немногие знают, что при рождении его назвали несколько иначе — Франсиско Рабанедо Куэрво. Будущий модельер родился в небольшом городе Пасахесе в провинции Гипускоа, входящей в состав Страны Басков. После гибели отца во время Гражданской войны в Испании он переехал во Францию вместе с матерью, где та устроилась швеей к Кристобалю Баленсиаге. Совсем маленький, он часто бывал в только открывшемся Доме Balenciaga, приобщаясь к высокой моде.

Позже Франсиско поступил в Национальную высшую школу изящных искусств в Париже на архитектурное направление. Однако в процессе учебы он понял, что связывать свою жизнь с зодчеством не хочет, и увлекся изготовлением бижутерии и аксессуаров. Его талант (не без помощи матери) разглядели в Balenciaga, куда он стал поставлять свои изделия, а затем в Givenchy, Christian Dior и других модных домах.

В 1964 году Франсиско получил диплом, однако работать по профессии ожидаемо не стал — проектированию зданий он предпочел моделирование одежды. Уже в 1966-м он основал Дом Paco Rabanne и представил в Париже свою первую коллекцию — «12 платьев, которые непригодны для носки». Название вполне себя оправдывало: все вещи были изготовлены не из ткани, а из пластика, металла и бумаги.

close 100% Пако Рабан создал платье-кольчугу. Оно стало символом вечеринок в 1960-х Alain Dejean/Getty Images

«Не кутюрье, а жестянщик», — высказалась Коко Шанель, бывшая на тот момент живой легендой, в адрес Пако Рабана.

Более открытыми к новому оказались актрисы. Спустя год после дебюта в качестве модельера Пако Рабан одел в свое платье Одри Хепберн («Двое на дороге», 1967). А в 1968-м на экраны вышел фильм «Барбарелла», для которого он совместно с художником по костюмам Жаком Фонтереем создал два десятка образов для Джейн Фонды.

Нетрадиционные материалы были не единственным новшеством, придуманным Пако Рабаном. Он первым провел показ под музыку и одним из первых стал приглашать на подиум темнокожих моделей.

Запомнился Пако Рабан не только как модельер, но и как парфюмер. В 1969 году он выпустил свой первый аромат «Calandre», а в 1973-м представил мужские духи с революционным на тот момент сочетанием древесных и цветочных нот. Многие парфюмы, созданные им в девяностые и нулевые, в частности «XS» и «One Million», любимы и востребованы покупателями во всем мире до сих пор.

«Архитектор в душе, Пако Рабан видел в своих моделях линию будущего, футуризм, помноженный на образы средневековых испанских металлических кольчуг. В его платьях было трудно сидеть, но очень эффектно стоять», — так прокомментировал в разговоре с «Газетой.Ru» смерть модельера историк моды Александр Васильев, знавший Рабана лично.