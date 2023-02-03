«В его платьях было трудно сидеть, но очень эффектно стоять». Умер Пако Рабан

Мир моды продолжает прощаться с легендами. Вслед за Вивьен Вествуд из жизни ушел Пако Рабан.
«Дом Paco Rabanne желает почтить память нашего дизайнера-визионера и основателя, который скончался сегодня в возрасте 88 лет. Он был одним из наиболее важных деятелей моды XX века, и его достояние останется постоянным источником вдохновения. Мы благодарны месье Рабану за создание авангардного наследия и определения будущего с безграничными возможностями»,
— говорится в заявлении, опубликованном на сайте и в соцсетях бренда.
Как сообщает издание Le Télégramme, Пако Рабан скончался в своем доме в деревне Портсаль в департаменте Финистер на северо-западе Франции. Неясно, по какой причине умер модельер. 18 февраля ему исполнилось бы 89 лет.
Хотя имя Пако Рабана известно всем, даже далеким от мира моды людям, лишь немногие знают, что при рождении его назвали несколько иначе — Франсиско Рабанедо Куэрво. Будущий модельер родился в небольшом городе Пасахесе в провинции Гипускоа, входящей в состав Страны Басков. После гибели отца во время Гражданской войны в Испании он переехал во Францию вместе с матерью, где та устроилась швеей к Кристобалю Баленсиаге. Совсем маленький, он часто бывал в только открывшемся Доме Balenciaga, приобщаясь к высокой моде.
Позже Франсиско поступил в Национальную высшую школу изящных искусств в Париже на архитектурное направление. Однако в процессе учебы он понял, что связывать свою жизнь с зодчеством не хочет, и увлекся изготовлением бижутерии и аксессуаров. Его талант (не без помощи матери) разглядели в Balenciaga, куда он стал поставлять свои изделия, а затем в Givenchy, Christian Dior и других модных домах.
В 1964 году Франсиско получил диплом, однако работать по профессии ожидаемо не стал — проектированию зданий он предпочел моделирование одежды. Уже в 1966-м он основал Дом Paco Rabanne и представил в Париже свою первую коллекцию — «12 платьев, которые непригодны для носки». Название вполне себя оправдывало: все вещи были изготовлены не из ткани, а из пластика, металла и бумаги.
Пако Рабан создал платье-кольчугу. Оно стало символом вечеринок в 1960-хAlain Dejean/Getty Images
«Не кутюрье, а жестянщик», — высказалась Коко Шанель, бывшая на тот момент живой легендой, в адрес Пако Рабана.
Более открытыми к новому оказались актрисы. Спустя год после дебюта в качестве модельера Пако Рабан одел в свое платье Одри Хепберн («Двое на дороге», 1967). А в 1968-м на экраны вышел фильм «Барбарелла», для которого он совместно с художником по костюмам Жаком Фонтереем создал два десятка образов для Джейн Фонды.
Нетрадиционные материалы были не единственным новшеством, придуманным Пако Рабаном. Он первым провел показ под музыку и одним из первых стал приглашать на подиум темнокожих моделей.
Запомнился Пако Рабан не только как модельер, но и как парфюмер. В 1969 году он выпустил свой первый аромат «Calandre», а в 1973-м представил мужские духи с революционным на тот момент сочетанием древесных и цветочных нот. Многие парфюмы, созданные им в девяностые и нулевые, в частности «XS» и «One Million», любимы и востребованы покупателями во всем мире до сих пор.
«Архитектор в душе, Пако Рабан видел в своих моделях линию будущего, футуризм, помноженный на образы средневековых испанских металлических кольчуг. В его платьях было трудно сидеть, но очень эффектно стоять», — так прокомментировал в разговоре с «Газетой.Ru» смерть модельера историк моды Александр Васильев, знавший Рабана лично.