Барбикор, «голые» платья и «подмоченные репутации»: как звезды оделись на «Золотой глобус — 2023»

Редкий выход Рианны и A$AP Rocky
В мае прошлого года у Рианны и A$AP Rocky родился первенец. Занятые приятными хлопотами и работой, молодые родители выходят в свет редко, но метко. Так, они появились на «Золотом глобусе» — и стали самой эффектной парой вечера. На Рири был кастомный образ от Дэниела Роузберри, креативного директора Schiaparelli, — драпированное платье без бретелей, бархатная накидка со шлейфом и перчатки. А на Ракиме Майерсе — смокинг, белая рубашка и галстук. Оба дополнили свои образы украшениями с бриллиантами. «У этих двух всегда все согласовано», — пишет Vogue.
Рианна была номинирована на «Золотой глобус» за песню «Lift Me Up» — саундтрек к фильму «Черная пантера: Ваканда навсегда» — но заветную статуэтку не получила. Зато заполонила страницы модных СМИ.
Барбикор
Барбикор, один из главных трендов прошлого года, держит свои позиции и отступать не намерен. Сразу несколько звезд во главе с Марго Робби, сыгравшей Барби в одноименном фильме Греты Гервиг, пришли на «Золотой глобус» в розовом. Джулия Гарнер — в Gucci, Элизабет Дебики — в Dior, Билли Портер — в Christian Siriano. Что до самой Марго Робби, на ней было платье горячо любимого ею Дома моды Chanel. Впрочем, кто бы сомневался.
«Голые» платья
Не опять, а снова. Знаменитости продолжают раздеваться для красных ковровых дорожек. Джессика Честейн и Сальма Хайек выбрали платья с прозрачным намеком — от Oscar de la Renta и Gucci. Кто действительно обнажился, так это звезды социальных сетей Тефи Пессоа (на ней было платье из весенне-летней коллекции Tom Ford 2015 года) и Лиза Коши.
Пайетки
В этом году на «Золотом глобусе» бал правили пайетки. Платья, щедро расшитые блестящими чешуйками, оказались в фаворе у триумфанток и рядовых гостий. Дженнифер Кулидж, признанная лучшей актрисой второго плана за сериал «Белый лотос», блистала в Dolce&Gabbana, а Мишель Йео, награжденная за главную роль в комедии «Все везде и сразу», — в Armani Privé. В пайетки также нарядились супруга Квентина Тарантино Даниэлла Пик и супермодель Хайди Клум.
Новые имена
Помимо звезд А-листа, коих, впрочем, в этом году собралось немного, на «Золотом глобусе» присутствовали начинающие актрисы. Звезда сериала «Уэнсдей» Дженна Ортега неожиданно вышла в свет не во всем черном — стилист Энрике Мелендез одел ее в бежевое платье Gucci. На Бэйли Басс, сыгравшей Цирею в новом «Аватаре», было платье Dior, а на Милли Олкок и Эмме Д'Арси (Рейниры Таргариен из «Дома Дракона») — образы от Givenchy и Acne Studios.
Мужские выходы
Одним из самых обсуждаемых мужчин на «Золотом глобусе» ожидаемо стал Брэд Питт. Актеру пошли на пользу отношения с Инес де Рамон, которая младше него на 30 лет, — такой вывод сделали пользователи социальных сетей. От себя отметим, что Питт стал выглядеть моложе не только из-за романа с бывшей женой звезды «Дневников вампира» Пола Уэсли — это все новая стрижка.
Брэд Питт вышел в свет в черном костюме и белой рубашке с бабочкой. Его примеру последовал Остин Батлер, получивший награду как лучший драматический актер за главную роль в фильме «Элвис». «Человек-паук» Эндрю Гарфилд выбрал морковный костюм Zegna. Перси Хайнс Уайт, громко заявивший о себе ролью Ксавье в сериале «Уэнсдей», продемонстрировал эффектный образ Saint Laurent. А Тим Бертон не мог определиться, какие очки идут ему больше, и сменил две пары, пока позировал у пресс-вола.
«Подмоченные репутации»
«Некоторые знаменитости в прямом смысле слова, подмочили свою репутацию на дорожке «Золотого глобуса», — написал Александр Рогов в своем Telegram-канале «ROGOV.NEWS». Стилист обратил внимание на подолы платьев Ани Тейлор-Джой, Виолы Дэвис и других актрис — они были мокрыми. Всему виной ливень, который прошел в Беверли-Хиллз во время церемонии.