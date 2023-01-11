Барбикор, «голые» платья и «подмоченные репутации»: как звезды оделись на «Золотой глобус — 2023»

В ночь на 11 января в США прошла 80-я церемония вручения премии «Золотой глобус». «Газета.Ru» — о том, чем запомнится первая красная (а точнее, серая) ковровая дорожка в наступившем 2023 году.

Редкий выход Рианны и A$AP Rocky

В мае прошлого года у Рианны и A$AP Rocky родился первенец. Занятые приятными хлопотами и работой, молодые родители выходят в свет редко, но метко. Так, они появились на «Золотом глобусе» — и стали самой эффектной парой вечера. На Рири был кастомный образ от Дэниела Роузберри, креативного директора Schiaparelli, — драпированное платье без бретелей, бархатная накидка со шлейфом и перчатки. А на Ракиме Майерсе — смокинг, белая рубашка и галстук. Оба дополнили свои образы украшениями с бриллиантами. «У этих двух всегда все согласовано», — пишет Vogue.

Рианна была номинирована на «Золотой глобус» за песню «Lift Me Up» — саундтрек к фильму «Черная пантера: Ваканда навсегда» — но заветную статуэтку не получила. Зато заполонила страницы модных СМИ.

Барбикор

close Актриса Марго Робби Лучшая женская роль в сериале (драма/комедия). Актриса Джулия Гарнер за «Озарк» Актриса Элизабет Дебики Актер Билли Портер Полную галерею можно посмореть

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Барбикор, один из главных трендов прошлого года, держит свои позиции и отступать не намерен. Сразу несколько звезд во главе с Марго Робби, сыгравшей Барби в одноименном фильме Греты Гервиг, пришли на «Золотой глобус» в розовом. Джулия Гарнер — в Gucci, Элизабет Дебики — в Dior, Билли Портер — в Christian Siriano. Что до самой Марго Робби, на ней было платье горячо любимого ею Дома моды Chanel. Впрочем, кто бы сомневался.

«Голые» платья

close Актриса Джессика Честейн Актриса Сальма Хайек Звезда TikTok Тефи Пессоа Актриса Лиза Коши Полную галерею можно посмореть

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Не опять, а снова. Знаменитости продолжают раздеваться для красных ковровых дорожек. Джессика Честейн и Сальма Хайек выбрали платья с прозрачным намеком — от Oscar de la Renta и Gucci. Кто действительно обнажился, так это звезды социальных сетей Тефи Пессоа (на ней было платье из весенне-летней коллекции Tom Ford 2015 года) и Лиза Коши.

Пайетки

close Лучшая актриса второго плана на ТВ (мини-сериал/антология/телефильм). Дженнифер Кулидж получила премию за роль в сериале «Белый лотос» Лучшая женская роль (комедия или мюзикл). Актриса Мишель Йео за «Всё везде и сразу» Модель Хайди Клум и ее муж, гитарист Том Каулитц Режиссер Квентин Тарантино и певица Даниэлла Пик Полную галерею можно посмореть

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В этом году на «Золотом глобусе» бал правили пайетки. Платья, щедро расшитые блестящими чешуйками, оказались в фаворе у триумфанток и рядовых гостий. Дженнифер Кулидж, признанная лучшей актрисой второго плана за сериал «Белый лотос», блистала в Dolce&Gabbana, а Мишель Йео, награжденная за главную роль в комедии «Все везде и сразу», — в Armani Privé. В пайетки также нарядились супруга Квентина Тарантино Даниэлла Пик и супермодель Хайди Клум.

Новые имена

close Актриса Дженна Ортега Актриса Милли Олкок Актриса Бэйли Басс Актриса Эмма Д’Арси Полную галерею можно посмореть

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Помимо звезд А-листа, коих, впрочем, в этом году собралось немного, на «Золотом глобусе» присутствовали начинающие актрисы. Звезда сериала «Уэнсдей» Дженна Ортега неожиданно вышла в свет не во всем черном — стилист Энрике Мелендез одел ее в бежевое платье Gucci. На Бэйли Басс, сыгравшей Цирею в новом «Аватаре», было платье Dior, а на Милли Олкок и Эмме Д'Арси (Рейниры Таргариен из «Дома Дракона») — образы от Givenchy и Acne Studios.

Мужские выходы

close Актеры Колин Фаррелл и Бред Питт Лучший актер в драме. Актер Остин Батлер получил премию за роль Элвиса Пресли в одноименной ленте Актер Перси Хайнс Уайт Актер Эндрю Гарфилд Режиссер Тим Бертон Полную галерею можно посмореть

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Одним из самых обсуждаемых мужчин на «Золотом глобусе» ожидаемо стал Брэд Питт. Актеру пошли на пользу отношения с Инес де Рамон, которая младше него на 30 лет, — такой вывод сделали пользователи социальных сетей. От себя отметим, что Питт стал выглядеть моложе не только из-за романа с бывшей женой звезды «Дневников вампира» Пола Уэсли — это все новая стрижка.

Брэд Питт вышел в свет в черном костюме и белой рубашке с бабочкой. Его примеру последовал Остин Батлер, получивший награду как лучший драматический актер за главную роль в фильме «Элвис». «Человек-паук» Эндрю Гарфилд выбрал морковный костюм Zegna. Перси Хайнс Уайт, громко заявивший о себе ролью Ксавье в сериале «Уэнсдей», продемонстрировал эффектный образ Saint Laurent. А Тим Бертон не мог определиться, какие очки идут ему больше, и сменил две пары, пока позировал у пресс-вола.

«Подмоченные репутации»

close Актриса Аня Тейлор-Джой Актриса Виола Дэвис Полную галерею можно посмореть

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«Некоторые знаменитости в прямом смысле слова, подмочили свою репутацию на дорожке «Золотого глобуса», — написал Александр Рогов в своем Telegram-канале «ROGOV.NEWS». Стилист обратил внимание на подолы платьев Ани Тейлор-Джой, Виолы Дэвис и других актрис — они были мокрыми. Всему виной ливень, который прошел в Беверли-Хиллз во время церемонии.