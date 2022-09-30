«Я женщина! Я мать!» Что говорит о Джордже Мелони ее гардероб

На внеочередных парламентских выборах в Италии победила правоцентристская коалиция. Лучший результат показала партия «Братья Италии» — именно ее лидеру, 45-летней Джордже Мелони, прочат место ушедшего в отставку премьер-министра Марио Драги. В этом случае она станет первой в истории страны женщиной на этом посту. «Газета.Ru» решила изучить гардероб политика.

Все итальянки любят черный цвет, но только не Джорджа Мелони. Черную одежду в 20-40-е гг. XX века в Италии носили члены вооруженных отрядов Национальной фашистской партии, за что были прозваны «чернорубашечниками». Подобных ассоциаций Мелони боится больше всего — оппоненты и без того уже окрестили ее «постфашисткой» за радикальное прошлое: свою политическую карьеру она начала в молодежном отделении партии «Итальянское социальное движение — Национальные правые» и публично высказывалась о Бенито Муссолини как о «хорошем политике».

В гардеробе лидера «Братьев Италии» преобладают светлые тона, успокаивающие и «некричащие»: бежевый, пудровый, приглушенные оттенки голубого и зеленого. Она носит белый цвет, символизирующий чистоту и незапятнанность, а также розовые оттенки, которые подходят ей, как светлоглазой блондинке, освежают и молодят, в конце концов, соответствуют моде на «барбикор».

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Джорджа Мелони, как правило, появляется на публике в блузах, поверх которых надевает жакеты или длинные жилеты. Она сочетает их с прямыми брюками со стрелками, но чаще — с джинсами скинни. Обувь политик также выбирает удобную — кроссовки или открытые босоножки на плоском ходу. Движет ли ей любовь к комфорту или желание «сойти за свою» — остается только догадываться.

«Ангела Меркель (бывший федеральный канцлер Германии — «Газета.Ru»), принадлежавшая к другому поколению женщин-политиков, была вынуждена одеваться определенным образом, чтобы демонстрировать силу, как мужчина. Сегодня в политике появилось новое поколение женщин, они не хотят выглядеть клишировано. Даже премьер может время от времени носить джинсы», — объяснила креативный директор Dior Мария Грация Кьюри в интервью MF Fashion.

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Напротив, некоторых чересчур расслабленный внешний вид Мелони смущает. «На политических митингах она произносит свои страстные часовые речи в черных брюках, выглядящих так, словно они с полки супермаркета. Элегантная одежда, туфли на каблуках Prada и дорогие салонные прически, любимые римской политической элитой, не для нее», — раскритиковал политика редактор Daily Mail.

Не стесняется лидер «Братьев Италии» и своей феминности: пока другие женщины-политики одеваются в костюмы, подражая коллегам противоположного пола, она носит юбки.

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Мелони прельщает перспектива стать первой в истории Италии женщиной на посту премьер-министра. «Конечно, это был бы шаг вперед. Я определила бы это как разрушение «стеклянного потолка», который все еще существует во многих западных странах (не только в Италии) и не позволяет женщинам занимать важные роли в обществе», — заявила она в одном из интервью.

«Я Джорджа! Я женщина! Я мать! Я христианка!»

— скандировала Мелони во время одного из митингов в 2019 году.

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Настоящую женщину в ней выдает любовь к брендам. Мелони перестала носить дизайнерские сумки после того, как ее раскритиковали за них в 2018-м, пишет Vogue Italia.

Впрочем, дорогих аксессуаров и обуви табу на люкс не коснулось: она по-прежнему носит подвески в форме сердец Tiffany&Co, «гвоздь» Cartier Juste un Clou и туфли Valentino.

Еще один любимый аксессуар Мелони — это металлический браслет-манжет, напоминающий тот, что носила супергероиня комиксов «Чудо-женщина».

Лидер «Братьев Италии» носит фенечки в цветах итальянского флага и браслеты из бусин, будто сплетенные ее 6-летней дочерью Джиневрой.

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16 сентября 2016 года у Джорджи Мелони и телеведущего канала TGcom24 Андреа Джамбруно родилась дочь, которую они назвали Джиневрой. Мелони нередко публикует в социальных сетях фотографии с наследницей, а также упоминает ее в своих речах. В частности, во время одного из выступлений она сравнила материнство с управлением государством. «Если к нации подойти с той же любовью, с которой ты обращаешься с ребенком, школа не нужна, нужны храбрость, здравый смысл и справедливость», — заявила она.