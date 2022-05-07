Как обустроить стильную и удобную зону для отдыха на даче

Создать комфортную обстановку в саду — сложная задача для каждого дачника. При широком выборе мебели и декора необходимо заранее продумать, как будет устроена вся зона, и какие стройматериалы будут необходимы. «Газета.Ru» узнала у дизайнеров, как без труда организовать стильное и удобное пространство для отдыха.

Дача — традиционное место летнего отдыха среди россиян. Перед наступлением лета практически каждая семья начинает ремонт и облагораживание территории после зимы. Руководитель архитектуры и дизайна сервиса «Ремонт со СберУслугами» Полина Цветкова рассказала, какие приемы помогут создать расслабленную и комфортную зону отдыха.

«Мне нравится концепция размывания грани между природой и домом, перетекание indoor в outdoor, соединение интерьера и экстерьера, словно они отделены призрачной стеной. Если мы говорим о русских дачах, то веранда, беседка или гамак могут стать спокойным местом для созерцания, создания такого бунинского настроения в окружении зарослей жасмина, сирени и шиповника или плодовых деревьев с огородом»,

— сказал эксперт.

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Она также отмечает, что будущее ландшафтного дизайна теперь за «природными» садами, в которых лучше использовать дикорастущие растения российской флоры, близкие к образу природы, бескрайним полям и лугам.

Сооснователь платформы российского предметного дизайна Manner&Matter Марина Весна также отмечает, что в этом сезоне лучше использовать outdoor решения.

«Главный тренд — гармоничное сочетание outdoor решений и окружающей это пространство природы. Локальная флора и географические особенности, в которые «встроен» дизайн загородного дома подчеркнет вкус и душевную гармонию владельца»,

— объяснила Марина Весна.

Эксперт также выделила ключевые элементы декора и мебели, которые стоит использовать при обустройстве стильной зоны для отдыха.

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«Необходимо четко обозначить свои пожелания досуга, и опираясь на них, организовать пространство: выбираете активный отдых — лаунж зона в сочетании с любимыми тренажерами; хотите организовать еще один уголок детям — зона для игр и хранения; если это ваше место эскапизма и отдыха — шезлонг или гамак, любимые растения, летняя кухня, бар и место для вашего хобби. Будь то мольберт, синтезатор или грядка для саженцев. Особое внимание стоит уделить характеристикам выбранных материалов, привычному климату их обитания, износостойкости и экологичности», — отметила она.

После выбора концепции зоны для отдыха руководитель архитектуры и дизайна сервиса «Ремонт со СберУслугами» Полина Цветкова предлагает определиться со стилем в мебели и декоре. Она выделяет два актуальных направления для загородных домов: русский стиль и сказка.

«Всем нам хорошо знакомые предметы русского стиля помогут создать на даче атмосферу счастливого детства, устоявшихся традиций, погрузить в умиротворение и теплые воспоминания. Также можно дополнить дачный интерьер мягкой мебелью, столярными изделиями и аксессуарами от локальных современных дизайнеров, сохраняющих культурное наследие, раскрывающих отечественный потенциал и делающих продукт на качественном уровне»,

— объяснила Полина Цветкова.

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Она также указала, что прототипом кресла из тополя и льна могут послужить русские сани, а стола из дагестанского ракушечника — хлеб.

Что касается стиля «сказка», то здесь, дизайнер отмечает возможность экспериментировать с декором.



«Обращаясь к теме русской сказки, можно создать глубокий насыщенный интерьер, который в большей степени будет гармоничен именно в загородном доме, а не в городской квартире: темные пространства, обнаженная фактура старого дерева и шершавость льна, фрагменты орнаментов, неидеальность поверхностей, элементы ремесленного производства, собранные вокруг камина — в таком доме обостряются чувства, как в дремучем лесу или тихом омуте, в который так приятно провалиться и потерять счет времени в выходные», — рассказала Полина Цветкова.