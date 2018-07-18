Главный тренер сборной Хорватии раскритиковал хорватских политиков

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Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич обратился к хорватским политикам в открытом письме, передает «Советский спорт».

«Это поколение футболистов показало, что команда может добиваться успеха вне зависимости от страны, к которой она относится, бюджета и стадионов. Я пишу эти строки из-за сложной ситуации в Хорватии. Она является самой бедной страной в Евросоюзе, и ей управляют люди, имеющие отношение к преступной организации. Хорватия — страна, которую за последние 20 лет покинули 20 миллионов человек.

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Сегодня многие люди по всей стране не могут удовлетворить свои основные потребности, молодые люди не могут позволить себе оплатить образование, система здравоохранения рушится на глазах, а юридическая — коррумпирована.

Я обращаюсь к политикам и всем представителям власти, которые довели людей до страданий и отчаяния, держитесь подальше от сборной Хорватии. Никто не будет приглашать вас в раздевалку, мы не хотим фотографироваться или как-либо еще взаимодействовать с вами. Именно вы сделали Хорватию одной из беднейших стран Европы.

Те, кто делает такие вещи со страной, не приветствуются в нашей раздевалке. Пожалуйста, уважайте наше решение, не носите футболки сборной и не используйте наш успех для продвижения своего имиджа», — цитирует Далича dalicom.eu.

Хорваты уступили французам в финальном матче чемпионата мира со счетом 2:4.

Ранее сообщалось, что сборная Хорватии пожертвует премиальные за ЧМ-2018 малоимущим детям.