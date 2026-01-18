Перерыв! Не открыт счет в первом тайме, 0:0.
Три минуты к основному времени первого тайма добавлены.
Продолжается хит-парад нарушений у нас, Камара получил пяткой в лицо от соперника после неудачного подката. Даже медбригада с носилками успела выскочить на поле стадиона в Рабате, но пострадавшему они не понадобились.
Мане нарушает правила в борьбе против Хакими, арбитр дает свисток.
Буну спасает сборную Марокко от пропущенного мяча после выхода один на один в исполнении Гейе! Невероятный сейв пяткой исполнил голкипер!
Очередная пауза в игре, вызванная повреждением Ндиайе.
Очень высоко и неточно навесил мяч в штрафную Эль-Кааби, мяч улетел за лицевую линию.
Треть игры близится к своему завершению, и если в ее начале преимущество сенегальцев не вызывало сомнений, то сейчас марокканцы выглядят немного поинтереснее.
Джексон прострельной передачей искал Мане, но не нашел — пас прервал Эль-Ханнус.
А вот и первое предупреждение в матче, его получает Ламин Камара за фол против Эль-Айнауи.
Сайбари забирается в офсайд.
Камара после стыка с Эль-Айнауи оказался на газоне, арбитр зафиксировал фол, но не стал показывать карточку игроку сборной Марокко.
Сайбари классно прорвался через левый полуфланг и с левой же ноги пробил, но мяч сорвался с ноги и улетел восвояси.
Гейе держится за ухо, воткнулся слегка локтем в него Диуф.
Джексон фолит против Ндиайе, игра приостановлена.
Пап Гейе головой пробивает в створ марокканских ворот после верховой подачи, Буну играет надежно на линии.
Начало встречи остается за сенегальцами.
Игра началась! Поехали!
Марокко: Буну, Хакими, Агер, Масина, Мазрауи, Эль-Ханнус, Эль-Айнауи, Сайбари, Диас, Эль-Кааби, Абде.
Сенегал: Эдуард Менди, Антуан Менди, Сарр, Ньякате, Малик Диуф, Камара, Идрисса Гейе, Пап Гейе, Мане, Ндиайе, Джексон.
В матче за первое место на Кубке африканских наций встречаются Сенегал и Марокко. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию события.