Кто сильнее? Марокко и Сенегал играют в финале Кубка Африки. LIVE

Футбол. Кубок Африканских наций. Финал. Сенегал — Марокко. ОНЛАЙН

Stephane Mahe/Reuters
В матче за первое место на Кубке африканских наций встречаются Сенегал и Марокко. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию события.
Кубок африканских наций. Финал
Перерыв
18 января 22:00
Сенегал
0 : 0
Марокко
Стадион «Принц Мула Абдулла», Рабат, Марокко
1-й тайм

24' Камара

2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
45+3'

Перерыв! Не открыт счет в первом тайме, 0:0.

45'

Три минуты к основному времени первого тайма добавлены.

43'

Продолжается хит-парад нарушений у нас, Камара получил пяткой в лицо от соперника после неудачного подката. Даже медбригада с носилками успела выскочить на поле стадиона в Рабате, но пострадавшему они не понадобились.

41'

Мане нарушает правила в борьбе против Хакими, арбитр дает свисток.

38'

Буну спасает сборную Марокко от пропущенного мяча после выхода один на один в исполнении Гейе! Невероятный сейв пяткой исполнил голкипер!

35'

Очередная пауза в игре, вызванная повреждением Ндиайе.

32'

Очень высоко и неточно навесил мяч в штрафную Эль-Кааби, мяч улетел за лицевую линию.

29'

Треть игры близится к своему завершению, и если в ее начале преимущество сенегальцев не вызывало сомнений, то сейчас марокканцы выглядят немного поинтереснее.

26'

Джексон прострельной передачей искал Мане, но не нашел — пас прервал Эль-Ханнус.

23'

А вот и первое предупреждение в матче, его получает Ламин Камара за фол против Эль-Айнауи.

20'

Сайбари забирается в офсайд.

17'

Камара после стыка с Эль-Айнауи оказался на газоне, арбитр зафиксировал фол, но не стал показывать карточку игроку сборной Марокко.

14'

Сайбари классно прорвался через левый полуфланг и с левой же ноги пробил, но мяч сорвался с ноги и улетел восвояси.

11'

Гейе держится за ухо, воткнулся слегка локтем в него Диуф.

8'

Джексон фолит против Ндиайе, игра приостановлена.

5'

Пап Гейе головой пробивает в створ марокканских ворот после верховой подачи, Буну играет надежно на линии.

3'

Начало встречи остается за сенегальцами.

22:01

Игра началась! Поехали!

21:55

Марокко: Буну, Хакими, Агер, Масина, Мазрауи, Эль-Ханнус, Эль-Айнауи, Сайбари, Диас, Эль-Кааби, Абде.

21:50

Сенегал: Эдуард Менди, Антуан Менди, Сарр, Ньякате, Малик Диуф, Камара, Идрисса Гейе, Пап Гейе, Мане, Ндиайе, Джексон.

21:45

